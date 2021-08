Je to už přes sedm let, co slovenská modelka Mária Kukučová (33) chladnokrevně popravila svého exmilence, britského milionáře Andyho Bushe (†48). Rodina klenotníka jí to dodnes neodpustila. Naopak jí do basy posílá drsný vzkaz: „Měli by tě popravit!“