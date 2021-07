Nepříjemný zážitek potkal v neděli odpoledne jednu z návštěvnic lanového parku Zoo Lešná. Při jízdě tamní lanovkou si totiž poranila nohu. Zlínští hasiči ji museli do sanitky dostat pomocí kladek.

Událost se stala v neděli okolo třetí hodiny v areálu zoologické zahrady ve Zlíně. Tam se nachází i lanový park. Jedna z návštěvnic si při dojezdu lanovky zranila nohu o plošinu. Na místo byla přivolána lezecká skupina zlínských hasičů.

Ti nejprve provedli prvotní ošetření zraněné a poté ji pomocí lan a kladek dostali dolů a dopravili ji do sanitky. „Z plošiny byla zraněná žena s pomocí lan a kladek spuštěna na zem a přenesena do sanitního vozu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Sanitka odvezla ženu k dalšímu vyšetření a ošetření do nemocnice,“ uvedli hasiči na svých facebookových stránkách, kde o nehodě informovali.