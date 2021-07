Po Mykiaře Jonesové (†14) z Daytonu se v úterý 20. července kolem 17. hodiny začali freneticky shánět zaměstnanci aquaparku v Ohiu. Nebyla nikde k nalezení. V 17:10 proto přivolali policii, bylo zřejmě, že věc je vážná. Z vody ji vytáhl teprve v 17:30 jeden z plavčíků, napsal Daily Mail.

Vrtulník dívku převezl do nemocnice, kde zemřela. „Je to tragédie, kterou by nikdo z rodičů neměl nikdy zažít. Modlíme se za rodiče a myslíme na ně,“ uvedl místní šerif Richard K. Jones. Dívka podle dosavadního vyšetřování zřejmě spadla z jedné z atrakcí do vody a začala se topit.

Zábavní park, kde k neštěstí došlo, funguje od roku 2018, návštěvníci mají k dispozici vodní plochy, paddleboarding, nafukovací atrakce včetně skluzavek a překážkových drah, pískové pláže, místo na pink-pong, plážový volejbal a další hry.

Vedení parku podle Daily Mail uvádí, že je areál otevřený i pro neplavce, protože má každý návštěvník k dispozici záchrannou vestu. Dívka na sobě vestu neměla.