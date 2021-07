Odseděl si 33 let, dvakrát ho sestřelili v jeho letadle, vystřídal desítky vězení a kamarádil se s jedním z nejhorších mafiánů všech dob. Aby vězení přežil, naučil se prý číst dvě knihy týdně, vařit a hrát šachy. A dokud jeho šéf Pablo Escobar nesestřelil civilní letadlo, myslel si, že je to gentleman.

Roger Reaves pracoval pod jedním z nejhorších mafiánů všech dob - Pablem Escobarem. Byl doslova jeho pravou rukou. Po čase se s ním skamarádil a chodili se spolu navštěvovat i s rodinami. Přesněji řečeno, Reaves nejčastěji jezdil s manželkou do Escobarova luxusního sídla. Drogový lord se tím ujistil, že není policista. Pašerák drog se nyní svěřil ve více než dvouhodinovém rozhovoru s Lexem Fridmanem se svými životními příhodami, napsal Daily Star.

33 let za katrem

Reaves si odseděl 33 let v celkem 26 věznicích na čtyřech různých kontinentech. Trest dostal za celkem 100 přeletů z Mexika a Kolumbie do Miami, kam pašoval z Latinské Ameriky kokain. Nelegálním obchodováním s drogami si přišel na desítky milionů dolarů. Dvakrát ho sestřelili protidrogové jednotky. Nakonec ho udal ho bývalý pašerák, který dělal policii informátora.

Reaves a šéf nechvalně proslulého kolumbijského Medellínského kartelu Escobar měli společnou zálibu v motorkách, často se stýkali. Než jeho „kámoš“ v roce 1989 sestřelil civilní letadlo, myslel si prý o Escobarovi, „že je to gentleman, jako vy nebo já", řekl při rozhovoru Reaves.

Litoval, že podal Escobarovi ruku

„Když jsem slyšel, že Pablo vyhodil do vzduchu letadlo a zabil spoustu žen a dětí, litoval jsem, že jsem si s ním kdy vůbec podal ruku,“ uvedl k teroristickému činu obávaného šéfmafiána. Jen to nejlepší si až do sestřelení letadla údajně myslel i o svém přímém „nadřízeném“ Jorgeovi Ochoaovi.

V rozhovoru uvedl některé detaily z vězení i z dramatických přeletů přes americkou hranici s letadlem napěchovaným drogami. Jednou mu protidrogová jednotka prostřílela letadlo, Reavese samotného třikrát zasáhli, ale nevěděl o tom.

Postřelený utíkal na oslovi

S letadlem prý havaroval do vodopádů, odkud utekl do hor a na oslovi jel zraněný 11 kilometrů, než se schoval do projíždějícího náklaďáku s kukuřicí a policii unikl. Pětkrát utekl z přísně střežených věznic, jednou se přitom vážně zranil, když proskakoval sklem v okně.

V mexickém vězení z něj ani nejhorším mučením nedostali písemné přiznání, za které mu nabízeli trest pouhých 6 let vězení. Dobře věděl, co se zrádcům mezi mafiány stávalo.

Čili paprička v análu

Ve vězení ho topili, strkali mu hlavu pod vodu, mlátili ho tak, že byl „černý, modrý a žlutý od hlavy k patě“, jak v rozhovoru také zaznělo. Nepovolil a „nezradil své kamarády“, jak o doznání řekl, ani když mu do řitního otvoru narvali čili papričku a ukázali mu zmraženou mrtvolu na háku.

O amerických věznicích říká, že „jsou to příšerná místa, každé jedno, ve kterém jsem byl.“ Naučil se tam vařit, hrát šachy a přečíst dvě knihy za týden.