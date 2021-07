Podle policie se Kočka dopustil násilného trestného činu a vydírání. „Můj bratranec Jenda je neřízená střela. Možná ho brzy pustěj, protože nic neprovedl. Anebo nepustěj, protože provedl. Možné je vše. Nevím o tom nic. Rozhodně já s ním žádné obchody nedělám, takže co se týče mě, jsem v klidu,“ okomentoval celou záležitost pro Aha! Michal David.

Pár přátel

Narozeninový den si tím ale zkazit nenechal. Vrátil se zrovna s manželkou Marcelou (61) ze Saint-Tropez, kam v tuto dobu jezdí už deset let na čtyři dny do stejného hotelu, a navečer pozval domů pár přátel. „Opravdu jenom pár, jednašedesátka se přece neslaví,“ zdůraznil hitmaker. Od manželky dostal čokoládový dort v podobě piana. „Michalovi je těžké dávat dárky. Z dortu měl ale upřímnou radost,“ prozradila bývalá profesionální tenistka, známá pod svým dívčím jménem Skuherská.

Zlá předtucha

Hitmaker se doma dlouho nezdrží. Teď jede za sestrou na pár dnů do Švýcarska a pak letí na svou „chajdu" na Kanárském ostrově Tenerife. „Koncerty mám až koncem srpna. A potom se uvidí. Mám takový pocit, že se vrátí covid a nic z toho nebude,“ dodal David s obavami.

Rodinný propletenec

Michal David se narodil jako Vladimír Štancl do slavné cirkusové rodiny Kludských. Maminka jeho babičky ze strany jeho matky Edity Kludské-Štanclové byla Kočková, takže Václav Kočka starší, provozovatel matějské pouti, je jeho strýc a jeho syn Jan bratranec. Michal David je hitmakerovo umělecké jméno a má ho už zakotveno i v občance.

