Podle policejní mluvčí Aleny Bartošové došlo k události okolo jedenácté hodiny večer. „U obou řidičů byl prokázán alkohol v přestupkové hladině (do 1 promile, pozn. red.),“ uvedla. „Přesná příčina nehody je předmětem dalšího šetření,“ dodala Bartošová.

Auta se srazila během takzvaných sprintů. Co se ale přesně stalo není zcela jasné, výpovědi svědků se totiž neshodují. Někteří uvádějí, že se auto u cíle začalo otáčet a podle jiných nebylo osvětlené.

Rodina truchlí a zlobí se

Rodina zesnulého chlapce však podle Deníku nesouhlasí. Domnívají se, že vina je na straně pořadatelů, kteří prý měli zajistit, aby někdo hlídal zda všechna auta opustila trať, než vyjela další. Pohlídat si podle nich měli i to, zda někdo z účastníků není opilý.

Na sociálních sítích se vyjádřily i dvě sestry zesnulého Pavla a obě připojily jako vzpomínku k příspěvku fotografie s milovaným bratrem. „Je to pro me strašná rána a nedokážu moc reagovat ani odpovídat na vaše dotazy. Věnujte mu tichou vzpomínku a nezapomeňte na něj. Byl to ten nejlepší bracha pod sluncem kterého jsem si vždycky přála,“ uvedla Adéla v dojemném textu. „Muj jedinej bráška… Snad tam nahoře ti bude dobře,“ napsala Anička.

Akce pokračovala navzdory neštěstí

Smutná událost rozvířila i debaty na sociálních sítích. Mnoho lidí také ze smrti mladíka viní organizátory. Navíc se jim nelíbí, že akce pokračovala i po nehodě a nebyla dodržena žádná pieta.

„Tak bohužel ten kluk to má za sebou. Gratulace pořadateli. Doufám že teď začne teprv zábava, jaký to je žít s pocitem že vaše debilita a touha po zisku zabila člověka? Dobrý?“ píše jeden z uživatelů.

„K*rva jak můžete po včerejší nehodě pokračovat v akci? Ten kluk, kterého odvezl vrtulník, zemřel! Pořadatel akce dělá chyby, ta které lidi platí nejvyšší daň!“ napsal Kuba a vyzval lidi, aby z akce předčasně odjeli jako úctu k mrtvému.

Akce ovšem pokračovala i nadále. „Kde se stala chyba musí určit policie," řekl hlavní pořadatel Martin Krátký ze spolku Car Wars Deníku, který o události informoval. Mladý řidič amatérsky postaveného vozidla podle něj po startu z ničeho nic zastavil a začal se otáčet zpět. "Zemřel jeho spolujezdec. Narazilo do nich auto, které nemělo šanci to ubrzdit, jeho osádce se ale v podstatě nic nestalo. Nikdo z nás nechápe, proč řidič zastavil. Všichni byli připoutaní, to na startu kontroluje pořadatelská služba," uvedl Krátký. Dodal, že výpovědi svědků jsou rozporuplné.