Důchodce (65) z Rakouska kousla krajta do varlat. (Autor: art.tv/policie)

Děsivý a bolestivý zážitek má za sebou muž z rakouského Štýrského Hradce. Když se jednoho rána rozhodl jít na záchod, čekala tam na něj nezvyklá návštěva. V odpadu se mu zabydlela jeden a půl metru dlouhá krajta. Ta ho kousla a důchodce putoval do nemocnice. Teď se bojí chodit doma na toaletu.

Sotva si Walter E. doma sedl na mísu, pocítil prudkou bolest. V toaletě totiž číhala krajta a ta ho kousla do toho nejchoulostivějšího místa – do varlat. Krajta sice není jedovatá, ale její kousnutí je velmi nepříjemné. Rakušan tak musel být převezen do nemocnice. Hrozilo i riziko infekce. „Už se neodvážím jít jen tak záchod, vždy se předem podívám,“ řekl později nešťastník pro televizi ORF.

Jak napsal deník Heute, policie na místo povolala herpetologa Wernera Stangla, aby hada odchytil. Ale zajištění krajty bylo obtížnější, než se čekalo, had evidentně nechtěl být „zachráněn“. „Napjal všechny svaly a přitiskl se k potrubí, bylo to s ním obtížné,“ uvedl odborník na plazy.

„V tomto případu moc nebezpečí nehrozilo. Třímetrová krajta by mohla být problém, ale tohle byl docela malý had. Zatím není jasné, jak had unikl,“ vysvětlil Stangl.

Děsivá krajta utekla z bytu muže ze sousedství a pravděpodobně skrze potrubí se dostala až do domu nešťastného Rakušana. Jeho soused, milovník plazů, má dalších jedenáct hadů a další exotická zvířata, včetně gekona.

Podle policejního mluvčího Markuse Lamba bude muset být prověřeno, zda majitel chová své mazlíčky tak, jak je stanoveno, a nehrozí, že mu nějaký z miláčků opět uteče.

Krajta pravděpodobně vlezla na toaletu buď náhodně otevřenými dveřmi, nebo prolezla odpadem. „Podobně jako u kousnutí psa je majitel zvířete nahlášen státnímu zástupci pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedl Lamb pro ORF.