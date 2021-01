Na Nový rok zažila část obce Jenštejn u Prahy pořádné drama. Pro malou dívku přijela do jednoho z domů záchranka. Měl jí totiž pokousat jedovatý had. Odborníci se pak začali předhánět v tom, co za hada mohlo dívku kousnout. Shodli se, že by mohlo jít o chřestýše.

Had, ačkoliv ho nikdo neviděl, měl mít minimálně dva metry. Posuzovali to z fotografie nohy, na které měla dívenka dva vpichy od údajného hada. Hned ten den, pozdě večer, začala pátrací akce. Zúčastnilo se jí téměř 20 lidí, včetně dobrovolných a profesionálních hasičů.

Nejprve začali všichni procházet zahradu a dům, kde k incidentu mělo dojít. Poté okolní zahrady a domy. Bezvýsledně, po několika hodinách to všichni vzdali. Na místo se v noci dostavil i renomovaný herpetolog Karel Kerouš, ani ten ale obávaného plaza nenalezl.

Druhý den začala pátrací akce znovu, Opět bezvýsledně, po hadovi nebylo nikde ani stopy. Kvůli nízkým teplotám by přitom venku moc dlouho nevydržel. „Prošli jsme to doslova decimetr po decimetru,“ řekl herpetolog Kerouš.

Policie na případu stále pracuje. „Z dosud provedených výslechů všech zainteresovaných osob bylo zjištěno, že nikdo na místě žádného hada nespatřil. V celé věci i nadále probíhá vyšetřování, a to včetně výslechů dalších osob,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dále dodala, že policisté hledají „nezodpovědného majitele hada“.