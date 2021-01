Pokaždé je to zpráva, která vyděsí celé Česko. Volně se pohybující jedovatý had, který může způsobit až smrtelné uštknutí. Nejdříve takto odborníci hledali mambu zelenou, která utekla v pražských Hlubočepích, a teď probíhá pátrání po dalším jedinci, jenž kousl malou holčičku v Jenštejně u Prahy. Mamba pocházela z černého chovu a dost možná je to případ i současného hada. Chovatelé občas obcházejí zákon, byť nad nimi visí tučná pokuta. Jaké postihy jim hrozí a jaká pravidla pro jedovaté hady v Česku existují?