Zatímco Sněmovnu v červenci čeká řešení situace kolem kleocvých chovů slepic, klecové systémy se využívají i u jiných domácích zvířat. Pro chov králíků přitom dle expertů z EU nejsou zcela ideální. Omezují zvířatům pohyb a tím zhoršují jejich životní podmínky. Tvrdí to Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který se snažil zjistit, jaký způsob chovuje pro králíky nejlepší. Docent Lukáš Zita z České zemědělské univerzity (ČZU) upozorňuje, že každý systém má svá pozitiva i negativa, určit jednoznačného vítěze nelze. Co ale požadují zákazníci, se podle něj často neshoduje s tím, co zvířatům skutečně vyhovuje.