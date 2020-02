Sněmovní výbory neposvětily pozměňovací návrh novely zákona na ochranu zvířat, který by v ČR zakázal klecové chovy slepic. Nyní zákon poputuje do Sněmovny. Poslanci se tak mohou rozhodnout, jestli kývnou na zákaz, který by klece z ČR dostal do roku 2027, nebo dají na výbory. Proti návrhu je především hnutí ANO. Premiér Andrej Babiš (ANO) se přitom nechal opakovaně slyšet, že má rád zvířata a udělá vše proti týrání. Přijetí návrhu blokují především peníze. Poslanci se obávají vlivu na chovatele i spotřebitele. Experti pak tasili čísla. Ta mimo jiné říkají, že bude vejce stát i 10 korun, či že bude přechod na neklecové chovy stát 8 miliard. Ochránci zvířat se rozhodli bojovat i drsným videem, které poskytli Blesk Zprávám.

„Mám v kleci jednu slepici, co asi pojde. Co s ní?“ ptá se zaměstnanec v jednom z klecových chovů slepic. Nedostává ale odpověď, kterou čekal. „Jestli jí dokážeš zakroutit krkem…já tohle třeba nedokážu. Já to dělám tak, že je hodím do popelnice, k mrtvolám,“ odpovídá místní zaměstnankyně ve videu, které Blesk Zprávám zaslal spolek ochránců zvířat OBRAZ.

Video dále zachycuje prostory chovné stanice, kde se v tzv. obohacených klecích mačkají slepice, a to jak nosnice, tak i slípky chované pro rození kuřat. A právě podobné záběry chce nadobro zničit novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, nad kterou v úterý a ve středu debatovali experti a poslanci na půdě Sněmovny.

Novela by měla postavit mimo zákon chování slepic v klecích. Vejce by tak měla pocházet z volného výběhu nebo z chovu s podestýlkou. Ve středu ale výbor pro životní prostředí a výbor pro zemědělství pozměňovací návrh neposvětil. Je tak nyní na poslancích, jestli vyslyší veřejnost, nebo jestli dají na rozhodnutí výborů.

„Poslanci hnutí ANO hlasovali proti ochraně zvířat, proti názoru drtivé většiny veřejnosti i proti jasnému celoevropskému trendu. Poslanci ANO dokonce arogantně zamezili tomu, aby mohl na výboru vystoupit zástupce naší organizace a uvést tak na pravou míru zjevné nepravdy, které v diskuzi padaly,“ okomentoval středeční jednání předseda spolku OBRAZ - Obránci zvířat Marek Voršilka.

„Nevidíme jinou možnost, než na tento fakt upozornit veřejnost i šéfa strany Andreje Babiše. Věříme, že Andrej Babiš je schopen zasáhnout a se svými spolustraníky promluvit. Vysvětlit jim, že v silném Česku nemají klecové chovy slepic co dělat,“ dodává Voršilka.

Na Babiše tak cílí novou kampaň. Doufají, že premiér pozměňovací návrh posvětí a že se poslanci z ANO „umoudří“.

Vejce za 10 korun?

Hlavní spor je jak jinak, než o penězích. V úterý u kulatého stolu proti sobě ve Sněmovně stáli především čeští chovatelé a podporovatelé novely.

„Vejce z podestýlky jsou za osm korun a třicet haléřů. Z volného výběhu pak i za 11 korun. Nemyslím si, že to budou spotřebitelé chtít,“ uvedl šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Doplnil, že rekonstrukce chovných stanic - vytvoření výběhů, technologická náhrada a likvidace klecí - by stála až 8 miliard korun. „Má na to náš stát?“ dotazoval se Jandejsek.

V praxi by tak všechna vejce stála okolo osmi korun, což se nelíbí poslankyni Margitě Balaštíkové (ANO). „Čtyřčlená rodina by tak mohla přijít o 2 tisíce korun, kdyby každý z nich snědl ročně 150 vajec,“ bouřila. Jandásek k tomu doplnil, že se v Česku spořádá 2,8 miliard vajec ročně, což je 280 na osobu.

Ondřej Částek, ředitel institutu pro udržitelnost podnikání, ale tasil zcela jiná čísla. „Půjde o 3,1 až 4,6 miliardy korun,“ uvedl s odkazem na vědeckou studii. Janko k tomu přidal seznam, kam náklady na změnu provozu půjdou. „Počítáme, že náklady na půdu a budovy budou 2x vyšší. Na samotné nosnice pak 1,05 vyšší,“ řekl.

Na stranu podporovatelů se postavil i Jörg Hartung z Ústavu hygieny zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a etologie hospodářských zvířat. „Když sníte 150 vajec za rok, tak při zdražení vejce o 2 centy, to znamená 3 eura za rok,“ řekl s tím, že u nich v Německu nebudou žádné klecové chovy v roce 2025 a samotné přijetí obdobného zákona, jako je u nás, zpomalilo produkci jen na asi rok. Ta se pak rychle vrátila do původních hodnot.

Všechny tyto otřesné záběry jsou z českých chovů, a to konkrétně v Přešticích, Libotenicích, Čeperce a Svinčanech | Obránci zvířat

Mít v ČR neklecové chovy slepic do roku 2050 by chtěla mít i poslankyně a šéfka výboru pro životní prostředí Dana Balzarová (Piráti). Poslanci ale avizovali, že novela počítala od počátku s tím, aby klecový chov vymizel až v roce 2027.

Zákon by se dotknul 4,5 miliónu nosnic a 1,5 miliónu kuřic. Změnit by se pak muselo 40 procent produkce. Chovatelé by pak museli přikoupit pozemky na výběhy a pomalu přetvářet budovy na podestýlky.

Janko: Máme Frankensteinovy slepice

Karel Janko se více než na peníze při debatě ve Snemovně zaměřil i na samotnou slepici. Produkce by se podle něj dala rychle do kupy i proto, že by měly slípky lepší podmínky k životu. Mohly by se proběhnout, klovat a protáhnout si křídla.

„Udělali jsme z nich Frankensteinovy slepice, které trpí osteroporózou,“ hřměl u kulatého stolu. Rozpovídal se i o bakteriích ve vejcích. Uznal, že neklecová vejce opravdu mají více bakterií - ale pouze na skořápce. Naopak zdůraznil, že v klecích je větší množství salmonely a virových onemocnění.

Debatu ukončil Jandejsek, který napadal poslance, aby se neunáhlili se zákazy a raději se ptali spotřebitelů, co chtějí kupovat.