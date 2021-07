Kůň uhynul před dvěma týdny, přesné datum však rodina majitele nehodlá uvést. "Nechceme si ho pamatovat jenom podle data - pro naši rodinu to byla traumatická záležitost," prohlásila Valicia Gilbertová, manželka majitele farmy, kde kůň žil.

Big Jake měřil v kohoutku něco málo přes 210 centimetrů a vážil 1136 kilogramů. Zápis do Guinnessovy knihy rekordů získal v roce 2010. Jeho majitel Jerry Gilbert wisconsinské televizní stanici WMTV sdělil, že Big Jake byl "superhvězda" a "opravdu úžasné zvíře". Kůň pocházející z nedaleké Nebrasky podle něj při narození vážil 109 kilogramů - to je o 45 kilogramů více, než je u hříběte tohoto plemene běžné.

Jako připomínku svého milovaného a obřího zvířete Gilbertovi plánují ponechat stáj po Big Jakeovi prázdnou a do její stěny umístit cihlu s jeho obrázkem a jménem.

"Na farmě je teď takové ticho," tvrdí Gilbert. "Ostatní koně to ví. Myslím si, že po svém truchlí, protože Jake tady byl středem pozornosti. Teď je tu velká prázdnota. Je to jakoby tu byl, ale on tu není." dodal.