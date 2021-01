Pořádný šok utrpěla obyvatelka jednoho z panelových domů v České Lípě. Přišla domů, rozsvítila a odložila si kabelku. Vedle ní ale ležel had! Lekla se, zavolala strážníky a ti provedli odchyt. Had se k ní dostal od souseda, který bydlí o dvě patra výš.

Moment, na který žena z České Lípy patrně nikdy v životě nezapomene. A nezapomene to ani sousedovi, který za to tak trochu mohl. Když přišla žena domů a odložila si kabelku, uviděla vedle ní hada, užovku červenou.

Když se trochu zmátořila, zavolala na linku 156. „Strážník, který je na odchyt plazů specialista, určil, že se jedná o červenou užovku, poměrně málo nebezpečný druh. Ale to je jen teorie, protože had byl zřejmě vystresovaný a pokusil se strážníka při odchytu pokousat,“ uvedli strážníci.

Had naštěstí strážníka nepokousal a byl uložen do boxu. Žena se mezitím probrala z prodělaného šoku. „Nakonec se ozval majitel hada, kterého si pořídil den před tím. Vůbec nechtěl uvěřit, že se z terária dostal ven, kudy prolezl o dvě patra níž, to se také nepovedlo zjistit,“ dodali strážníci.

Majitel má na krku teď dvě velké starosti. Musí zajistit, aby se had průzkumník z terária znovu nevydal na průzkum ostatních domů. Bude si navíc muset udobřit sousedku, které málem způsobil infarkt.