V září minulého roku se Kamil S. vrátil domů ze školy, se svými sestrami udělal domácí úkol a posléze odešel za svým kamarádem. Domů se už žák šesté třídy nevrátil. V malém bytě, kde bydlel kamarád Kamila, bydleli i dva pitbullové – pětiletá fena Atalaya a roční Joker. Majitelem psů byl Mariusz S., nevlastní otec kamaráda nebohého Kamila.

Podle informací Fakt.pl chov tohoto plemene v Polsku vyžaduje povolení, což však Mariusz měl ignorovat a psy chovat. V době, kdy Kamil přišel do kamarádova bytu, nikdo z dospělých nebyl doma. Joker, který se již v minulosti měl chovat agresivně, ho napadl. Kousnout ho měl do krku a obličeje. Zlomené měl mít i paže. „Nikdy jsme neviděli tak zmasakrované dítě,“ uvedli podle výše zmíněného webu zdravotníci.

Kamil byl transportován do nemocnice, ale po dvou dnech svůj boj o život prohrál. Psi byli Mariuszovi odebráni a navíc dostal pokutu za to, že je držel neoprávněně. Policie ho obvinila za zabití Kamila a za ohrožení jeho nevlastního syna. Hrozí mu až pět let za mřížemi.

