K tragédii došlo v americkém New Jersey. Teprve tříletého chlapečka na zahradě domu jeho rodičů napadli dva agresivní pitbulové. Chlapec byl po útoku převezen do nemocnice leteckou záchrannou službou, ale bohužel se ho nepodařilo zachránit. Psi napadli i matku chlapce, ta skončila v nemocnici.

Tříletý chlapec zemřel v nemocnici poté, co ho na zahradě v New Jersey napadli dva psi. Matka snažící se své dítě zachránit rovněž utrpěla vážná zranění a byla s dítětem převezena do nemocnice.

K nešťastnému incidentu došlo v úterý odpoledne. Dvěma pitbulům se podařilo prolézt pod zahradním plotem na zahradu, kde si zrovna batole hrálo. Jeden ze sousedů médiím řekl, že psi se bez dozoru pohybovali po sousedství.

Televizní záběry poskytnuté stanicí ABC ukazují, jak zdravotníci bojují o život batolete. Přestože jej letecky převezli do blízké nemocnice, bohužel se jej nepodařilo zachránit. Policisté oba psy na místě zastřelili. Zvířata nebyla vedena v registraci místními úřady, které zápis od majitelů vyžadují.

Muž ze sousedství, který se s rodinou přátelil, médiím sdělil, že rodina nedávno emigrovala do Spojených států z Pákistánu. "Rodina má dohromady tři malé děti. Jejich otec je velmi pracovitý. Vím, že dlouho šetřil, aby rodině dopřál život v malého domku v New Jersey," řekl. Do sousedství se rodina přestěhovala před několika měsíci.

Starosta Dan Reiman na svém twitterovém účtu napsal: „Modlíme se za rodinu, jejíž členové byli napadeni dvěma psy. Děkuji zejména záchranářům, kteří obětem poskytli rychlou péči a provázeli je cestou na pohotovost. To jsou všechny informace, které v tuto chvíli máme.“