Záchranáři v pondělí po desáté hodině večer vyjížděli do Medlov-Králové na Olomoucku. Jeden ze zaměstnanců tamní ovocnářské firmy šel do skladu, aby se tam podíval po svých dvou kolezích z Ukrajiny. Podle informací zpravodajského webu Denik.cz už měli po pracovní době a kolega je nemohl najít.

Zkusil proto chladicí box určený pro jablka, kde ho čekal hrůzný nález. Jeho dva kolegové tam leželi v bezvědomí na zemi! Na místo byla proto zavolána lékařská pomoc. Ovšem pro oba muže již bylo pozdě. „Po třiceti minutách byla záchrana ukončena,“ uvedla pro výše zmíněný zpravodajský web Lucie Urbanová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.

Není jasné, co se v areálu firmy stalo, případ si převzali policisté, kteří vyšetřují okolnosti smrti obou pracovníků. „Podle prvotních informací si cizinci měli jít do hermeticky uzavřeného bezkyslíkového skladu pro jablka. Dovnitř měli vejít revizním vstupem v uzamčených vratech,“ uvedla pro Denik.cz policejní mluvčí Petra Vaňharová a dodala, že oba dva muži pro ovocnářskou firmu pracovali několik let.

