Ochránci zvířat přišli v pravou chvíli. Majitelka volala Moravskoslezskému spolu na ochranu zvířat, že si mají pro jejího psa brzy ráno přijet. Prý se musela vystěhovat a už ho nechtěla. Ochránci neváhali a pro psa dojeli. Když viděli, v jakém je stavu, nestačili se divit.

Pes má perineální kýlu v okolí konečníku. Jak spolek na Facebooku vysvětluje, došlo k roztržení břišní stěny a pánevního dna. „V zadečku měl díru velikosti pěsti. Ta velká bula u ocasu je právě ta kýla, která byla plná kostěného trusu. Nemohl se několik dní vyprázdnit, byl velmi slabý a určitě víc než týden nic nejedl,“ popisují ochránci.

Sedmiletý pes je zanedbaný a vyhublý. Pejsek by měl absolvovat operaci, která ale stojí kolem třiceti tisíc. „Po operaci bude muset být dva týdny na infúzích, aby mohlo vše potřebné dobře srůst. Prostě chudák pes,“ uvádějí dál.

Na, teď již bývalou, majitelku psa chtějí podat trestní oznámení kvůli týrání. „Bohužel jméno uveřejnit nemůžeme kvůli GDPR a podobně, ale je z Ostravy a má čtyři děcka. Momentálně skončí zřejmě někde v azylovém domě či kde, to nám je de facto jedno, pro nás to je zrůda, kvůli které dlouhodobě trpělo nevinné zvíře,“ uvedli na Facebooku. Dodali, že se z doslechu dozvěděli, že psa majitelka nekrmila, musel se venku živit odpadky.

Hloupost a sobeckost

Zvíře bude mít navíc doživotní hendikep. „Kvůli hlouposti a sobeckosti a přitom to tak vůbec nemuselo dopadnout. Kdyby se to řešilo hned na počátku, měl by mnohem lepší šanci na další kvalitní život. Spousta lidí jí už na podzim nabízela pomoc, nic by ji to nestálo, nechtěla a tak to dopadlo,“ dodali.

Ochránci se navíc od sousedky dozvěděli další otřesné detaily. „Pes byl zavřený na dvoře mezi odpadky bez přístřešku, bez vody, bez granulí, sem tam jsem mu alespoň něco přes plot hodila, o chování té paní se tady raději vyjadřovat nebudu a ani o (ne)výchově těch čtyř dětí… Teď už mu bude jen dobře. Mimochodem říkali mu Baraba,“ svěřila se sousedka ochráncům.

Spolek na ochranu zvířat můžete i podpořit, stejně tak můžete i pomoci s uhrazením nákladné operace, která mu jistě uleví.