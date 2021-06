Video z pacifikace Roma Stanislava T. (†46) v Teplicích už viděl snad každý v Česku. Tři policisté na záběrech zatýkají na zemi ležícího muže, který křičí, brání se a s policisty nespolupracuje. Podle policejního vyjádření a jiného videozáznamu pořízeného před zatčením byl Stanislav T. už před příjezdem policie agresivní. Strážce zákona pak poškrábal, a jednoho dokonce pokousal, uvedli policisté.

Důvodem přivolání hlídky na místo bylo chování Stanislava T., který se ještě s jedním mužem válel na ulici a chodníku, křičel, posléze i mlátil pěstí do zaparkovaného vozu. Druhý z obou mužů po příjezdu policie utekl.

Zatýkání a nasazování pout se účastnili tři policisté, jeden Stanislavu T. klečel za krkem, druhý mu hlídal nohy a třetí kontroloval situaci. Ležící stále křičel, po chvíli ale utichl a přestal se bránit. Policisté na místo přivolali záchranku, Stanislav T. v ní poté cestou do nemocnice zemřel. Podle předběžných výsledků pitvy byla příčina smrti spojená s předávkováním drogami, a jak uvedla policie, nesouvisela se zákrokem.

Mnozí ale s tím, že byl zákrok v pořádku, nesouhlasí, a smrt Stanislava T. přirovnávají k případu Afroameričana Goerge Floyda, který zemřel poté, co mu policista Derek Chauvin osm minut klečel na krku. Zasahujícímu policistovi nyní hrozí až 40 let vězení.

Jako českého, respektive romského Floyda vidí Stanislava T. i zástupci organizace Romea a další pozorovatelé. Místní lidé a svědkové incidentu nepokrytě mluví o policejní brutalitě, ředitel organizace Khamaro Emil Voráček zase vyzval k uspořádání „protestu proti policejnímu násilí“.

O dění kolem zákroku a české reakce na něj se už zabývají i zahraniční média. K tématu píše třeba Guardian, BBC, Washington Post a Daily Mail a další. Zmiňují, že u nás případ dostal nálepku „český Floyd“, případně „romský Floyd“, zaznamenávají ale také jednoznačný postoj policie v celé věci.

Daily Mail také na závěr svého článku cituje zprávu Amnesty International z roku 2015, v níž se podle deníku píše o „hrozivých, systematických předsudcích, kterým v českých školách musejí čelit romské děti.“

Za zasahující policisty se postavil jak ministr vnitra Jan Hamáček, který na Twitteru uvedl, že „pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa,“ napsal ministr.

Podpory se policistům ve středu dostalo i od předsedy vlády Andreje Babiše, od nějž přišlo na Facebooku toto vyjádření. „Pokud někdo ničí auta, je agresivní, a jednoho policistu dokonce pokouše, tak nemůže čekat, že s ním budou zacházet v rukavičkách. Soudní pitva navíc jasně dokázala, že nezemřel kvůli zákroku policie. Je to smutné, ale normální slušný člověk se jen těžko dostane do podobné situace. Děkuji teplickým policistům za jejich práci, neměli to jednoduché,“ uvedl Babiš.