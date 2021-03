V Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti ve středu odpoledne bylo natočeno video, které bylo později publikováno na sociální síti Facebook. Uukazuje Martina Z., který šel po ulici se svým tříletým synkem a neměl nandanou roušku. „Tak pěkně prosím, tohle je můj manžel a tříletý syn, manžel neměl venku roušku. Nebyl agresivní, jen si nechtěl dát roušku,“ napsala k videu manželka Martina a máma chlapce Vendula Z.

Video se začalo rychle šířit. Strážníci byli hned druhý den odvoláni za služby. Na tiskové konferenci ve čtvrtek starosta města Stanislava Blaha uvedl, že celou situaci předa české policii a zároveň zákrok strážníků označil za nepřiměřený a necitlivý.

Na Facebooku se však k celé situaci vyjádřila i zkušená policistka Eva T., kterou znepokojilo, jak Češi vnímají činnost policie. Na sociální síti se proto rozhodla nabídnout pohled ze strany policistky. Na ty se dle jejího pohledu vždy dívalo spíše negativně, ovšem podle ní se pohled veřejnosti na činnost strážců zákona zhoršuje a to, co se v poslední době děje, jí podle jejích slov ubíjí.

„Dělat deb*ly z policajtů a jejich natáčení se stává národní sport, jenže my za celou situaci nemůžeme,“ napsala otevřeně s tím, že strážci zákona pouze dělají svou práci. Jejich prací je, aby kontrolovali dodržování nařízení kvůli pandemii covidu-19, která nastolila vláda.

Jestliže policista tedy uvidí, že nařízení dodržována nejsou, musí zakročit, a jak Eva píše, většina policistů se snaží situaci vyřešit cestou nejmenšího odporu. „Takže ty si teď nasadíš tu roušku, aspoň než odejdu, dáš mi občanku nebo mi nahlásíš jméno, protože na jednu stranu potřebuji vědět, s kým mluvím, zda nejsi v pátrání nebo nemáš nějaký jiný průser a na druhou potřebuju mít nějaký důkaz, že jsem s tebou fakt něco řešil. Já tě vylustruju, vyřeším tě domluvou a půjdeme si každý svou cestou,“ popisuje situaci tak, jak by měla proběhnout mezi policistou a občanem.

Ovšem dodává, že taková situace už se stává pouhou pohádkou a mnohdy se situace dramaticky vyhrotí. „Začne do policajtů nebo strážníků hrdinsky „pič*vat“, že on se prokazovat nebude, že on si žádný hadr na hubu nedá a že on se na to může vys*at a jde pryč. V tom horším případě má s sebou jako rukojmí dítě. A policajt? Co má dělat? Máš na rozhodování asi pět vteřin, ve kterých ti hlavou proběhne milion informací,“ popisuje situaci z pohledu policistky Eva s tím, že policista nemůže pustit osobu bez toho, aby ji legitimoval, jelikož se může jednat i o hledanou osobu.

Navíc pokud by se rozhodl osobu pustit, eventuální svědek celé situaci by si mohl na něj stěžovat, že situaci neřešil a nahlásit ho jeho nadřízenému. Pokud se tedy osoba vzpírá, nemá moc možností. Policista podle ní musí situaci řešit a incident se může vyhrotit tak, jak to bylo například ve videu z Uherského Hradiště. „Co mám podle vás dělat? Tyto situace byly i dříve, ale bylo jich o poznání méně, protože takhle se většinou chovali opravdu jen zm*di a ne každý desátý,“ dodává Eva.

