Neštěstí se stalo v úterý v 5:50 ráno. Manželský pár si na místě chtěl užít romantický východ slunce. Místo toho je potkala tragédie poté, co se Callie a Luke Austovi vydrápali na skalnatý vrcholek zvaný Steamboat (Parník), který je součástí pohoří Bighorn. Ze skály se mladá žena místo obdivování přírody zřítila do 60metrové hloubky.

Protože Luke neměl na místě signál, seběhl podle webu Daily Mail nejdříve někam, odkud mohl přivolat pomoc. K záchrannému tým se posléze sám připojil v naději, že ženu najdou když ne zdravou, tak alespoň živou. Kolem 7:15 ji u paty srázu skutečně našli, pomoci jí však už bohužel nebylo.

Na útesu se nachází ruina

Callie podle webu Sheridan Press měla spadnout ze zbytků strážní věže, která tam stávala. „Nejsou tam žádné bezpečnostní opatření, ta stavba je prostě jen ruina,“ uvedla Sara Kirolová, mluvčí národního parku, kde se lokace nachází.

Kirolová dodala, že tamní skály jsou známé tím, že jsou velmi nestabilní a uvolňují se z nich kameny. Není proto radno přibližovat se až k okrajům, kde hrozí zřícení, ať už na jakémkoli místě.

Na Callie lidé vzpomínají jen v dobrém. Zatímco Luke pracoval v nemocnici, ona se angažovala v křesťanské neziskovce podporující oběti sexuálního násilí a obchodování s lidmi.

„Svým životem ukazovala, jak se dá žít láskou. To, co dělala, dělala skvěle, boží láska z ní jen sálala prostřednictvím jejích činů. Měla velkou víru a velké odhodlání,“ napsal podle webu New York Post její zaměstnavatel na sociálních sítích.

Fatální nehoda

„Milovala rodinu a lidi každým kouskem své bytosti. Byla vždy připravena naslouchat, radit a pomáhat,“ stojí také v dojemném prohlášení. Žádné známky toho, že by k událostem došlo jinak, než jak je manžel Luke policii vylíčil, nejsou. Případ je považován za nešťastnou náhodu.

Podívejte se, jak vypadá místo naštěstí natočené dronem: