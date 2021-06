Jak uvádí zdroj Blesku z dalekého Pákistánu, Tereza ve vězení Kot Lakhpat obdržela první dávku vakcíny proti covidu-19 od čínské společnosti Sinopharm. Tu v květnu schválila Světová zdravotnická organizace, nicméně pouze pro nouzové užití. Jak na dávku zatím příliš neprobádané vakcíny Tereza zareaguje, zatím není jasné.

Podle našich informací obdrželo první dávku očkování proti nemoci covid-19 hned několik vězeňkyň. „Tereza byla po vakcíně hodně unavená, hned si šla lehnout. Očkovala jí vězeňská lékařka. Druhou dávku obdrží už za 21 dní,“ uvedl zdroj Blesku. Podle dosavadních zpráv o vakcíně firmy Sinopharm má očkování od čínské společnosti až 79 % úspěšnost.

Očkování může být nyní pro Terezu velkou psychickou vzpruhou, protože až do Česka se dostaly informace o tom, že má ze zákeřné nemoci velké obavy. Hygienické podmínky v pákistánských vězeních nejsou nijak zvlášť příznivé a otázkou je, jakou lékařskou péči by usvědčená pašeračka drog v Pákistánu obdržela.

Zájem o Terezinu kauzu začal po třech letech věznění znovu stoupat a v posledních dnech se její příběh hodně probírá. Na přetřes se totiž dostal její vztah s druhou údajnou pašeračkou Simonou, která byla Tereze nejlepší kamarádkou. Právě ji pašeračka označila za tu, která ji do vězení v Pákistánu dostala. Napsala to v dopise, který adresovala přímo Blesku. Terezu rozčílilo především to, že se na jejím příběhu podle ní snažila Simona zviditelnit. Do Simony se posléze tvrdě obula také tzv. Terezina dvojnice. Také ona jí vyčetla neupřímnost a faleš.

Hlůšková si více než osmiletý trest odpykává za to, že na začátku roku 2018 pašovala drogy. Celníci u ní v kufru našli 9 kilogramů heroinu. Tereza se ovšem s trestem nesmířila a nyní čeká na odvolací soud. Ten by měl podle informací pákistánského zdroje proběhnout už 17. června.