Travis byl místní celebritou, vystupoval v reklamách a byl oblíbený. Vše se změnilo 16. února 2009. Sandra požádala svou kamarádku Carlu, aby jí pomohla umístit milovaného mazlíčka do jeho výběhu. V ten moment však začal devadesáti kilový šimpanzí samec řádit jako pominutý.

Útok na ženu byl naprosto brutální, rozzuřené zvíře Carlu nejprve odhodilo na bok jejího auta a poté jí utrhlo nos i oční víčka, snědlo její oči, úplně jí odkouslo kus jedné ruky a téměř jí utrhlo paže. Carlina čelist byla úplně oddělena od lebky.

Bodla ho nožem!

„Zbraň hned, musí ho zastřelit. Prosím. Pospěšte si. On jí žere obličej!“ takhle volala zoufalá Sandra na tísňovou linku, když se stala svědkyní toho, jak její milovaný „syn“ zaútočil na její kamarádku. Dodnes není zcela jasné, co do té doby krotkou opici vyprovokovalo k takovému útoku. Paní Heroldová však později přiznala, že dala Travisovi do čaje Xanax, silný lék proti úzkosti. Tvrdila také, že Carla měla jiný účes a proto ji šimpanz nepoznal.

Když se Travis vrhl na nebohou oběť, Sandra ho bodla do zad řezbářským nožem a praštila ho lopatou, útok na chvíli přestal. Jenže pak se opičák podíval se na ženu, která se o něj celý život starala jako o dítě. „Bodla jsem ho, musela jsem. Podíval se na mě jako ,Mami, co jsi to udělala',“ popsala Heroldová s tím, že v ten moment utekla a zamkla se v autě.

Když na místo dorazili policisté Travis otevřel dveře jejich auta a vrhl se na jednoho z mužů. Přestože byla rozzuřená opice střelena celkem čtyřikrát, nezemřela ihned. Stihla ještě utéct do domu, za ní se táhla krvavá stopa.

Žiju jen napůl

Přivolaní záchranáři ani nedokázali rozeznat, zda obětí je muž nebo žena. Carla byla v tak hrozném stavu, že byla v podstatě pouze zkrvavená kupa masa. Mysleli si, že je mrtvá, ale následně se trochu pohnula a záchranáři se ihned pustili do akce. Podařilo se jim ji udržet naživu.

Podstoupila transplantaci obličeje, kterou provedl tým slavného českého lékaře Bohdana Pomahače. Bohužel transplantaci ruky Carlino tělo odmítlo. Nyní je žena zcela závislá na personálu v pečovatelském domě, v němž bude žít do konce života. „Dokázala jsem vyměnit pneumatiku svého auta a teď se ani sama nenajím,“ popsala oběť v rozhovoru s Oprah Winfreyovou. „Je velmi těžké takto žít, není to ani život, žiju jen tak napůl,“ dodala.

Majitelka opičáka Sandra zemřela 15 měsíců po útoku na aneuryzma (cévní výduť, pozn. red.). I potom, co se stalo však před svou smrtí tvrdila, že šimpanzi jsou skvělí mazlíčci a jsou lidem nejblíž a Travise by si vzala zase, protože to nebyl zlý opičák. Nechápala, co se ten den stalo.