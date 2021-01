Brutální útok se odehrál v minulém roce v únoru v Nottinghamshiru v Británii. Perry Cranston si tam vyšel s přáteli do klubu Rush. Při čekání na taxíky si pětadvacetiletý muž povídal s přáteli o nadcházejícím boxerském zápase Tysona Furryho a Deontaye Wildera. Ovšem v tu chvíli se do hovoru zapletl William Dennis. Oba dva muži se spolu začali dohadovat, ovšem jejich spor neskončil pouze u slovní přestřelky. Třiadvacetiletý Dennis měl podle informací britského deníku Daily Mail Cranstona napadnout. Policie nazvala útok jako „bezduché násilí.“

Dennis začal Cranstona mlátit hlava nehlava. „Na moc z toho si nevzpomínám, byl jsem dlouho v kómatu. Ale on byl na jedné straně silnice a já na druhé. Znali jsme se z jedné místní hospody, takže jsme asi spolu mluvili. Řekl policii, že jsme mluvili o boxu, později v noci měli zápas Tyson Fury a Deontay Wilder. Chtěl jsem, aby vyhrál Tyson Fury, a on chtěl, aby zvítězil Deontay Wilder,“ uvedl Cranston s tím, že dál si nic nepamatuje.

Cranston skončil s vážnými poraněními hlavy v nemocnici. Měl velkou tržnou ránu na zátylku a mnohočetné zlomeniny lebky. Byl uveden do kómatu a lékaři mu museli odstranit velkou část lebky. Po útoku mu zůstaly následky. Má problémy s pamětí a musí nosit ochranou helmu.

Dennis byl odsouzen na čtrnáct měsíců ve vězení. U soudu pronesl, že měl Cranston pronést rasistickou poznámku, která ho rozčílila. Cranston měl prohlásit něco o „bílé moci“, což ho mělo rozzuřit. „Přistoupil a řekl, že jsem vůči němu rasistický, ale byl jsem se dvěma svými černými přáteli,“ uvedl Cranston s tím, že chtěl pouze Dennis ospravedlnit to, co provedl. „Byl to jednostranný útok - devětkrát mě udeřil, snažil jsem se odejít,“ uzavřel Cranston.

VIDEO: Dva muži brutálně zmlátili dalšího v parku u hlavního nádraží.