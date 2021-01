Helena Dukeová (18) svoji matku, kterou Neewsweek identifikoval jako Therese Dukeovou, na videu podle vlastních slov hned poznala. Záběry jí prý přeposlal bratranec a ona se je rozhodla sdílet dál. Hnulo jí žlučí mimo jiné to, že jí máma lhala. Také o matce řekla, že má od Trumpa vymytý mozek.

Dceři žena měla zalhat, že jede k doktorovi mimo město, místo toho si to ale zamířila rovnou do hlavního města, kde se přidala k protestům proti potvrzení Joea Bidena novým prezidentem USA. Přitom prý dceru vyhodila z domu za to, že se zúčastnila protestů hnutí BLM (Black Lives Matter, česky Na životech černochů záleží).

„Čau mami, vzpomínáš si, jak jsi mi řekla, že se nesmím přidat k protestům BLM, protože by se mohly zvrhnout v násilí? A přitom sama děláš tohle?” napsala na svůj profil.

Toho, že svoji matku veřejně identifikovala, prý dívka nelituje, ačkoli se dlouho rozmýšlela. „Vyhodila mě z domu za to, že jsem šla na poklidný protest proti rasismu. Pak sama jde a zúčastní se jednoznačně násilného útoku na Kapitol, a navíc napadne policistku,“ řekla Helena deníku NewYork Post.

Terese Dukeová přijela do Washingtonu až ze státu Massachusetts. Před odjezdem dceři údajně řekla, že veze strýčka za lékařem mimo město i stát a bude tři dny pryč. „Když jsem se dozvěděla, co se u Kapitolu děje, začalo mi to vrtat hlavou, napadlo mě, jestli máma nejela tam. Pak jsem ji viděla na tom videu,“ dodala.

Její matka prý před třemi lety zcela změnila politický názor, když přestala podporovat demokraty a přidala se na stranu republikánů. „Byla od té doby úplně mimo, věřila, že všechno, co Trump řekne, je pravda a nic než pravda. Takže si myslím, že byla přesvědčená, že dělá u Kapitolu správnou věc,“ uzavřela Helena.