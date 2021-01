Obec Louny šokoval brutální útok, který se tam odehrál v loňském roce začátkem července. Jaroslav R. tam nožem s patnácticentimetrovou čepelí napadl přítele své bývalé ženy. Podle informací zpravodajského webu Novinky.cz si měl na muže počkat, až přijede z noční směny a posléze ho napadnout. Muž měl řezná poranění na ruce, oku a ústní dutině. Navíc měl mít probodnutá játra a střeva. „Viděl jsem ve tmě člověka. Vyběhl na mě, viděl jsem, že má v ruce nůž. Pak začal útočit,“ uvedl napadený muž podle informací webu před soudem s tím, že se snažil marně bránit. Muž trpí trvalými následky a po útočníkovi žádá bolestné, majetkovou a nemajetkovou újmu ve výši 661 tisíc Kč.

Případ od pondělí řeší Krajský soud v Ústí nad Labem a Jaroslavovi R. hrozí až dvacet let za mřížemi. Útok si měl naplánovat. Do mobilu si měl poznamenat registrační značka auta a na muže si počkat. Útočil údajně kvůli tomu, že muž žil s jeho manželkou. Ovšem útočník popírá, že by jednal po předchozím uvážení. „Nevím, jaká byla motivace, nedokážu si to vysvětlit. V tu chvíli nešlo o manželku, ale asi o to, že se mi dcera vzdaluje,“ uvedl podle informací zpravodajského webu Novinky.cz před soudem.

