Incident v letadle museli v neděli řešit policisté z amerického Oregonu. Daydrena Walker-Williamsová (29) totiž během letu společnosti Spirit Airlines několikrát praštila do obličeje jinou cestující, Nataly Hernandezovou. Vše udělala proto, že děti napadené kopaly útočnici do sedadla.

Hernandezová skončila s krvácejícím rtem a boulí na hlavě. Vše začalo, když dvě děti ve věku 3 a 7 let během letu kopaly do sedačky před sebou, což bylo cestující, která na ní seděla, nepříjemné. Podle ní však matce dětí nejprve řekla, zda by mohla dětem říct, aby to nedělaly. Hernandezová ji však měla ignorovat a později prý praštit do ramene. Podle policie však tuhle ránu nikdo z ostatních cestujících neviděl. Všichni však viděli útok rozzuřené cestující na mámu.

Po přistání byla Walker-Williamsová zatčena policií a nyní čelí obvinění z trestného činu napadení a obtěžování. K tomu, že Hernandezovou praštila, se útočnice přiznala. Později byla propuštěna na kauci.