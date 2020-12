Příběh jak z děsivého hororu! Mladá Kateřina venčila v sobotu večer u nábřeží Závodu míru v Pardubicích svého psa. Při procházce narazila na muže v černé bundě s kapucí, který měl roušku a čelovku a nahlížel do zaparkovaných aut. Z popisu by se dalo usuzovat, že by si jedno auto chtěl půjčit bez dovolení.

Jenže když neznámý muž dívku viděl, šel po ní! „Dceru srazil na zem, udeřil několikrát něčím do hlavy, myslí, že to byl obušek, tím si ale není jistá. Ukradl mobil, iPhone 11 bílý, a utekl,“ popsala brutální incident maminka Katky.

Gabriela k příspěvku na sociálních sítích přidala i dvě fotky – dívka byla celá od krve. Z útoku si odnesla třináct stehů, čtyři otevřené rány a v neposlední řadě velké psychické trauma.

Obrovská vlna solidarity a nový telefon!

Příspěvek paní Gabriely sdílelo na sociálních sítích už 14 tisíc lidí! Všichni Kačce přeji rychle uzdravení a také doufají, že se pachatele tohoto brutální činu podaří co nejrychleji dopadnout.

V komentářích se objevil také jeden muž, Michal, který dívce učinil opravdu velkorysou nabídku! „Je mi Vaší dcery nesmírně líto. Doufám, že se pachatel najde a bude řádně potrestán. Rád bych Vaší dceři předal nový telefon iPhone 11 jako malou náhradu za starý telefon, co jí byl ukraden,“ napsal Michal.

„Já vůbec nemám slov. Omlouvám se, ale vůbec nevím, co na to napsat. Za Kačku moc děkuji, ale upřímně nevím, jak v této situaci jednat a přijmout tak velkorysou nabídku,“ odpověděla velkorysému muži maminka Gabriela.

Michal se ale nejspíš opravdu rozhodl, že Kačce telefon koupí! „Není proč děkovat. Tohle se nedělá, telefon je to nejmenší, co můžu udělat. Hlavně, ať je dcera v pořádku. O víkendu Vám iPhone 11 bílý dovezu,“ zareagoval.

Víte, kdo dívku napadl?

Policie nadále pátrá po násilníkovi, pomohla by i ale asistence veřejnosti. „Pachatel je neznámý, měřil zhruba 170 centimetrů, byl hubený, světlé pleti, mluvil česky bez přízvuku, na sobě měl tmavou bundu, s kapucí přetaženou přes hlavu, světlé kalhoty, přes obličej měl černou roušku,“ informuje mluvčí policie Eva Maturová.

Co přesně muže k tak brutálnímu činu přimělo, zjišťují kriminalisté. Možná se zalekl toho, že ho dívka fotí, možná chtěl telefon. „Máte-li o něm informace, volejte pardubickým kriminalistům přes tísňovou linku 158 nebo na číslo 974 566 651. Za jakékoliv informace vedoucí k jeho dopadení děkujeme. Pachateli za trestný čin loupeže hrozí až desetileté vězení,“ dodala Maturová.