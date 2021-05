Nepříjemný zážitek si odnesla autistická matka Bailey Breedloveová ze zábavního parku Six Flags v americké Oklahomě. V parku si užívala se svým synem, když za ní přišla strážnice a obvinila ji z toho, že má příliš krátké kraťasy, a chystala se ji vyvést ven. Podle mluvčího parku se o body shaming nejednalo.

„Strážnice mě popadla za rameno, začala mě otáčet, prohlížet si mě a vyčítala mi, že mám příliš krátké kraťasy,“ napsala Bailey na facebooku. Žena podle svých slov nic neprovedla a mluvit s policistkou pro ni bylo nepříjemné, jelikož trpí autismem, informoval New York Post.

„Bylo mi řečeno, že bych si měla pořídit nové oblečení, což tedy neudělám, nebudu si kupovat něco, co nechci,“ popsala situaci matka. Ta ale zdaleka nekončila. Policistka ženě dokonce hrozila trestním stíháním! A to i přes to, že Bailey nakonec radši souhlasila s koupí nových kraťasů, aby jim nic nestálo v cestě v užívání si dovolené.

Konflikt v zábavním parku

Ženu poté násilím odvlekli k východu, tam jí ale strážnice zablokovala cestu a po matce vyžadovala průkaz totožnosti. „Když jsem se zeptala, z jakého důvodu je se mnou takto zacházeno a proč to dělají, bylo mi řečeno, že proto, protože jsou policisté,“ uvedla.

Žena nakonec nebyla ani zatčena, ale na sociálních sítích uvedla, že má prý pětiletý zákaz vstupu do parku. Dosud není známo, co vlastně žena v parku porušila. Na stránkách zábavního parku je pouze uvedeno, že nebudou respektovány diskriminační nebo násilné tetování na těle, a náležitě slušné tetování.

Matka byla prý hrubá

Mluvčí parku uvedl, že žena byla obviněna, jelikož její kraťasy odkrývaly až moc velkou část hýždí. Odvedena prý podle něj ale byla proto, že ke strážníkům byla hrubá, a odmítl jakýkoli pokus o body shaming ze strany zaměstnanců.