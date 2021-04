„Proměna je rozdělena do několika etap, dvě z nich – úpravu předprostoru před obchodním centrem Bohemia a úpravu parku - máme už nějakou dobu připravené k realizaci. Celá akce ale závisela na tom, zda se na ní bude finančně podílet i město Ostrava a to se podařilo domluvit. Díky tomu může už v dubnu začít první etapa, která se bude týkat přímo parku,“ uvedla místostarostka Petra Brodová (ANO).

Úpravy by měly být hotové do konce roku a cena za první část je 15,3 milionu korun. Do zpracování návrhu proměny lokality se mohla zapojit i veřejnost a některé návrhy a podněty občanů byly do projektu zapracovány.

Klidová zóna i výběh pro psy

Park by se měl po revitalizaci proměnit v klidovou zónou k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. „Jedním z požadavků občanů bylo, aby i nadále sloužil k volnému výběhu psů. Ten zůstane zachován. V parku vznikne řada odpočinkových míst, chybět nebude ani pítko a veřejná toaleta, kterou lidé také velmi často zmiňovali. Samozřejmostí budou nové chodníky, lavičky a koše, chystáme i jednu chytrou lavičku s wi-fi signálem a nové bude i osvětlení,“ uvedla Brodová.

Proměněna bude také zeleň. „Zmizí ta neperspektivní, kterou nahradí nová masivní výsadba. Půjde o stromy, které jsou vhodné pro parky a především kultivary určené do měst,“ uvedl mluvčí radnice Martin Otipka. Stromy doplní také cibuloviny nebo trvalkový záhon a trávník.

Obvod připravuje i veřejnou zakázku na druhou etapu, která se týká prostoru před obchodním centrem Bohemia. Také s těmito úpravami by se mělo začít ještě v letošním roce.