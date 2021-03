Jste Slezané, jste Moravané, přesvědčovala na plakátech různá sdružení Čechy, jakou národnost mají napsat do formulářů při sčítání lidu. Na Hlučínsku třeba pro podporu Slezska založili Prajzskou republiku.

Údaj o národnosti není ve formuláři povinný a je pouze informativní. „Člověk může napsat národnosti dvě, budou si rovnocenné,“ uvádí mluvčí Sčítání lidu Jolana Voldánová.

Proč tedy sdružení vyvíjela úsilí, aby podpořila jinou, než českou národnost? „Aby se na slezské kořeny nezapomnělo,“ říká spoluautor webu o Prajzské republice Ondřej Karel Teichmann. Jde o oblast na sever od řek Opava a Odra mezi městy Opavou a Ostravou.

„Aby se zachovalo nářečí, zvyky, tradice a místní dějiny neměl šanci nikdo překrucovat,“ doplní Teichman s tím, že globalizace způsobila, že se v tom všichni začínají ztrácet.

Na Hlučínsku na to slyší

Zatímco na Hlučínsku na slezanství lidé slyší a sami se nabízeli, že roznesou letáky, z jiných částí Slezska, jako je Jablunkovsko či Bruntálsko byla podle Teichmanna odezva slabá.

Vedle plakátů s hesly „hlaste se ke slezské národnosti“ visely další, vyzývající k uvedení moravské národnosti.

„V roce 1991 se při sčítání lidu k moravské národnosti přihlásilo přes 1,3 milionu lidí a v roce 2011 asi 600 tisíc. Je tedy druhou největší po národnosti české,“ zmíní Zdeněk Koudelka z Moravské národní iniciativy.

Z historie Prajzské republiky

Prajzák je specifický druh lidského rodu, jehož původní domovinou je nevelké území v pohraničí označované jako Prajzská, spisovně Hlučínsko. Prajzáci jsou usedlí tvorové. Většina prodlévá během svého života na jednom místě. Slavnou rodačkou Hlučína je například herečka a zpěvačka Eva Burešová.

Typickému Prajzákovi je přisuzována tvrdá pracovitost, dobrosrdečnost, náchylnost k dobrému jídlu, ale také šetrnost. „Zlé jazyky nejčastěji o Prajzácích tvrdí, že jsou skrblíci. Údajně si vezmou domů vše, co je zdarma a teprve doma zjistí, k čemu by se to dalo použít. A taky máloco vyhodí, všechno se může jednou hodit,“ vysvětluje s nadsázkou spoluautor webu o Prajzské republice Ondřej Karel Teichmann.

