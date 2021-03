Už v noci z pátku na sobotu v Česku začalo celostátní sčítání lidu, v první fázi bude probíhat elektronicky. Český statistický úřad (ČSÚ) strávil poslední týdny mimo jiné vysvětlováním, co celá akce přinese a proč je v zájmu každého občana se sečíst. Někteří lidé však sčítání odmítají stůj co stůj a avizovali, že povinnost odmítnou. Hrozí jim za to několikatisícová pokuta, jejich „sabotáž“ nebude problém dohledat. Jiní Češi také vyzývají spoluobčany, ať do dobrovolných kolonek napíšou nesmysly, budeme mít opět celou zemi plnou rytířů Jedi?

Obavy ze ztráty soukromí, bojkot v důsledku toho, že sčítání lidu vyjde na několik milionů korun či obyčejný odpor ke státu. To jsou nejčastější důvody, které Češi uvádějí, proč se nechtějí akce účastnit. Mnoho občanů na sociálních sítích veřejně prohlašuje, že sčítání lidu budou cíleně ignorovat, nikomu informace o svém životě nechtějí poskytnout.

Faktem nicméně je, že si tím mohou zadělat na problém. Sčítání lidu je ze zákona povinné. „V případě dobrovolné účasti by výsledky sčítání nebyly spolehlivé a dostatečně kvalitní. To by velmi negativně omezilo možnost jejich využití – například při rozhodování o kapacitách školek nebo domovů pro seniory, při analýze záplavových území nebo plánování dopravních služeb,“ vysvětluje ČSÚ, proč nebylo možné evidenci ponechat na dobrovolné bázi.

„Pokud by sčítací formuláře vyplnila jen část obyvatel, hrozilo by, že sčítání nebude obsahovat údaje za všechny obce. Starostové, regionální firmy či provozovatelé lokálních služeb by tím přišli o vysoce potřebné údaje pro svou činnost,“ vyjmenovává důvody úřad.

V zákoně o sčítání lidu 2021 jsou proto stanoveny pokuty pro jedince, kteří akci chtějí bojkotovat. Za neposkytnutí údajů lze uložit sankci až do výše 10 tisíc korun. „Český statistický úřad má oprávnění podat podnět příslušnému obecnímu úřad s rozšířenou působností, který vede přestupkové řízení. Může podat podnět z titulu nesplnění zákonné povinnosti,“ potvrdil na tiskové konferenci ke startu akce šéf úřadu Marek Rojíček.

Podle něj jsou však pokuty krajní řešení, nikdo netouží dělat celostátní zátah na lidi, kteří formuláře nevyplní, ať už elektronicky či listinně. „Apeluji na občany, že jsme se to snažili maximálně zjednodušit. A doufáme, že naprosto většina občanů bez problémů tuto povinnost splní,“ uvedl Rojíček.

Pokud se někdo přeci jen sčítání lidu nezúčastní, úředníci mají nástroje, jak takové osoby dohledat. „Máme k dispozici údaje, každou hodinu aktualizované, z registru obyvatel, takže uděláme obrázek k rozhodnému okamžiku sčítání. Tím pádem víme, kdo podléhal sčítání. Identifikační údaje, které jsou uváděny na formulářích, nám poslouží k tomu, abychom propojili data z formulářů s registrem a uvidíme, za koho formulář máme a za koho formulář nemáme. Podle toho se (lidé, pozn. red.) identifikují,“ popsal jeden z pracovníků ČSÚ.

Silná ochrana údajů

Obavy ze zneužití dat jsou nicméně neopodstatněné. Úřad ochraně věnoval mimořádnou pozornost, musel mimo jiné kvůli evropské legislativě. „Je to první sčítání, které probíhá za platnosti GDPR, takže jsou tu ještě zpřísněné požadavky na dodržování různých opatření, informování občanů,“ sdělil Rojíček. Úřad také provedl analýzu dopadů na osobní údaje.

Všechna výsledná data jsou anonymizovaná a nemohou být nikomu předávávána, ani jiným úřadům. A proč nejsou anonymní už ze začátku? „Pro vyplnění sčítacího formuláře je třeba uvést svou totožnost. Musí být totiž zajištěno, že se každý sečte právě jednou. Je to důležité pro kvalitu výsledků. Bez identifikace osoby by také nebylo možné přiřadit k formulářům potřebné údaje přímo z databází státu a snížit počet zjišťovaných údajů o polovinu,“ uvádí ČSÚ.

Vše se odvíjí od toho, že cílem je pouze vytvořit oficiální statistiku, kde jsou uvedené počty, podíly či průměry. Žádný člověk z výsledků nebude dohledatelný.

Jediismus se vrací a s ním i Moravané

Kromě Čechů, kteří se sčítání nechtějí účastnit, pak existují i lidé, kteří si z akce chtějí udělat dobrý den. Do dobrovolných kolonek „náboženství“ a „národnost“ plánují napsat hlouposti, podobně jako při minulém sčítání, kdy z výsledků vyšlo, že v Česku existuje přes 15 tisíc příznivců tzv. jediismu, tedy lidí, kteří se hlásí „k morálním hodnotám rytířů Jedi z filmové ságy Hvězdných válek“.

ČSÚ to tehdy vzal sportovně a jediismus nijak nerozporoval, vymyšlené vyznání zahrnul do předběžných výsledků. Dokonce přímo uvedl, že „podíl věřících u jednotlivých církví se zásadně nemění, přibyli jediové“. Největší podporu měj jediismus v Praze, nejmenší na Vysočině.

Satirické akce ve vztahu ke sčítání lidu na facebooku. | reprofoto FB

Letos se dost možná situace bude opakovat. Lidé se na sociálních sítích opět burcují k tomu, aby do kolonky „náboženství“ napsali rytíře Jedi. Na facebooku existuje i satirická skupina Jedi je moje náboženské vyznání (Sčítání lidu 2021) a není sama, existuje jich více.

V jiném případě lidé plánují do náboženství napsat feminismus (FB skupina Mé náboženství je feminismus a při sčítání lidu 2021 to zohledním) a kreativita je plánovaná i u národnosti – opět někteří občané chtějí uvést, že jsou Moravané (FB skupina Při sčítání lidu 2021 se přihlásím k moravské národnosti).