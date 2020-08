Sčítání lidu 2021 v Česku: Až 60 procent obyvatel využije online formulář?

Podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) by při sčítání obyvatel příští rok mohlo až 60 procent lidí využít možnost vyplnit formulář přes internet. Při posledním sčítání v roce 2011 tuto možnost využila jen asi čtvrtina lidí. Zástupci ČSÚ dnes řekli novinářům, že sběr dat on-line odstartuje o půlnoci z 26. na 27. března a potrvá do 9. dubna, následně budou domácnosti, které nevyužijí možnost formulář vyplnit elektronicky, do 11. května obcházet sčítací komisaři. Oproti minulému cenzu bude formulář jednodušší díky možnosti využít informace ze státních registrů.