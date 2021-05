Šest modelek z Ukrajiny se svlékalo a fotilo na jachtě v Turecku. Do muslimské země jely se záměrem zopakovat „úspěch“ kolegyň z Dubaje, které také měly po svém nahém pózování na balkoně luxusního hotelu oplétačky s policií.

Jedna z šesti modelek, Julia Vetrovová (23), podle webu deníku Sun uvedla, že věděly, že „bude lepší nefotit se nahé v muslimské zemi“, ale že si zároveň „chtěly nasekat vlastní chyby“. Podle místních médií jely modelky do země přímo se záměrem napodobit skandál s dubnovým nahým focením v Dubaji.

Pohoršovaly během ramadánu

Dívky se ve svlečeném nebo polosvlečeném stavu promenádovaly na jachtě v přístavu Göcek. „Dvě z nich právě měly sex,“ uvedl podle webem Sun citovaných místních médií svědek. „Takové výjevy během plného lockdownu a svatého měsíce ramadán způsobily velké rozhořčení,” uváděla také tamní média.

V Turecku probíhala pandemická opatření, ale zahraniční turisté měli umožněn volný pohyb, pokud u sebe měli osvědčení o negativním výsledku covidového testu.

My nic, to samo!

Modelky zadržela turecká policie a vyslýchala je. Nyní už jsou zpátky v ukrajinském Kyjevě, snímky se dostaly do médií se zpožděním. „S holkama jsme se slunily, dělaly si fotky, relaxovaly a někdo nás vyfotil z jiné jachty. Snímky se pak nějak dostaly do novin“, uvedla podle webu Julia.

Turecká média mezi účastnicemi jmenovala také jistou Ruslanu Kovkovou (21), Veroniku Kurganaovou (21) nebo Dianu Pogorelajaovou (20) a další dvě modelky. „Zadržela nás policie, všechno už je v pohodě, ale vyslýchali nás a nebylo to příjemné,“ cituje Sun Julii. Nabádá prý ostatní, aby „byli opatrní a místo případného focení se snažili utajit“.

Na někoho se nedostalo

Turecké party na jachtě se měla zúčastnit i Ukrajinka Anastasia Kašubaová (20) z dubajského skandálu. „Měla jsem jet, ale pozdě jsem se přihlásila, nakonec jsem se tam nedostala,” uvedla. A výsledky jejich měsíc starého nahého focení v Emirátech si nemůže vynachválit.

„To, co z toho vzniklo, bylo zábavné. My, které jsme se vrátily sem do Kyjeva, tu teď zažíváme spoustu legrace, že jsme slavné po celém světě, si moc užíváme,“ nechala se slyšet.