„Liberálové by tu žít neměli. Když je nezabijeme, uděláme to jako se sudetskými Němci, vyhodíme je ze země.“ I takové názory se ozývaly mezi pěti lidmi, které česká policie zadržela v souvislosti s cestami na východ Ukrajiny. Mezi podezřelými z podporování terorismu byl mimo jiné i bývalý podplukovník Armády České republiky nebo pravoslavný kněz.

Likvidací liberálů hrozila Andrea Krulišová. Ta v roce 2014 neúspěšně kandidovala do zastupitelstva na Praze 8 za stranu Svobodní. Poté se stejně neúspěšně chtěla dostat do Poslanecké sněmovny za hnutí Blok Proti Islámu, uvedl server iRozhlas.cz.

Přímo do jeho bytu ve Slaném si policie přišla pro podplukovníka Armády ČR Ivana Kratochvíla. Ten v posledních pěti letech velel organizaci Českoslovenští vojáci v záloze za mír a pořádal branné akce pro děti na Ostravsku.

Českoslovenští vojáci v záloze za mír, tak měl znít název bojůvky, která měla na území Česka vést výcvik několika desítek občanů. Ti pak měli bojovat za proruské separatisty v Donbasu. Šedesátiletá Krulišová měla být náčelnicí tohoto uskupení.

Podle ní válku nevyhrají letouny, ale malé skupinky dobře vycvičených bojovníků na ulicích měst. Spolek dávalo Ministerstvo vnitra do spojitosti s hnutím Národní Demokracie. Vojáci v záloze za mír nicméně chtěli zůstat apolitickou organizací. Spolek například ale protestoval proti průjezdu amerického konvoje v roce 2016.

„Proruská orientace pramenila z odporu proti ‚Západu‘, USA, NATO. Nebylo potvrzeno, že by jejich působení bylo ovlivňováno či přímo řízeno zpravodajskými službami Ruské federace,“ napsalo ministerstvo.

Pravoslavný kněz a agent Kremlu

Řeč je o Přemyslu Ivanu Hadravovi. Duchovní se jako agent Kremlu označoval na sociálních sítích. Účastnil se demonstrací, které organizoval za SPD Jaroslav Foldyna. „Viděl jsem ho tam, ale že bych s ním kamarádil, to se říct nedá,“ svěřil se Foldyna serveru iRozhlas. V civilním životě ale pomáhal závislým, bezdomovcům nebo vězňům.

Hadrava se každý rok účastní pietních akcí před ambasádou Srbska kvůli bombardování Jugoslávie. „Z mého pohledu byl dost do sebe uzavřený. Přišlo mi, že se cítí trochu nedoceněný, že jsme po něm nic nikdy nechtěli,“ uvedl Foldyna.

Se samopalem na Ukrajinu

Český voják Erik Eštu zašel dál než další zadržení. S puškou AK-47 se dokonce zapojil do činnosti ozbrojené skupiny, takzvané Republikánské gardy. Svými cestami na Ukrajinu se chlubil na sociálních sítích. To ho mohlo přijít draho. Za terorismus mu hrozilo dvacet let.

Nakonec vyfasoval pouze tříletou podmínku. Byl posedlý vojenskými aktivitami. „V tomto směru je pro obžalovaného patrně lhostejno, zdali se jedná o aktivity ve francouzské cizinecké legii, v české armádě či v prokurdských silách v Sýrii,“ shrnul soudce.