Téměř deset let v Česku působila takzvaná lihová mafie. Zločinecká skupina Radka Březiny okrádala stát prodejem nezdaněného alkoholu, šlo o miliardové částky. Past sklapla až v roce 2013, kdy policisté skupinu rozprášili a po České republice našli několik skladů nelegálního alkoholu. Jeden z nich se nacházel v areálu bývalé cihelny ve Stojčíně na Vysočině. Areál je nyní na prodej.

Miliony litrů nezdaněného alkoholu prošly stojčínským skladem lihové mafie Radka Březiny. Doba, kdy bývalá cihelna skrývala sudy nelegálního lihu, je už dávno pryč. Celníci ve Stojčíně v prosinci roku 2012 našli 1,2 milionu litrů lihu.

Březinova skupina ho ukrývala v tajných podzemních zásobnících. Další takové skrýše pak celníci našli v Ostravě, na Zlínsku i na Teplicku. Březina vyfasoval 13 let vězení a bývalá cihelna ve Stojčíně propadla státu. Ten chce areál nyní prodat.

Průmyslový areál se objevil v nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Továrna ve Stojčíně na Pelhřimovsku byla postavena strategicky v těsné blízkosti vlakového nádraží a díky své rozloze a rozmanitosti nabízí budoucímu vlastníkovi široké využití,“ uvedli zástupci úřadu ve facebookovém příspěvku, ve kterém nezapomněli připomenout pohnutou minulost továrny.

„Našemu úřadu připadl areál na základě uloženého trestu propadnutí majetku v kauze takzvané lihové mafie, která zde skladovala více jak milion litrů nezdaněného alkoholu,“ doplnil úřad. Zájemci o stojčínskou cihelnu se do 6. dubna mohou hlásit do elektronické aukce. Vyvolávací cena je 15 450 000 korun.

Místní doufají, že nový majitel bude mít s arálem dobré úmysly. „Kdyby ho koupil někdo, kdo ho dá do pořádku a bude v něm provozovat něco smysluplného, bylo by to skvělé,“ řekl starosta Stojčína Jiří Peltan pro regionální Deník.