Už deset let bojuje Eva Michaláková (43) s norskými úřady o své syny Denise (nyní 15) a Davida (nyní 13), kteří jí byli odebráni Barnevernetem, což je instituce zajišťující sociálně-právní ochranu dětí v Norsku. Stalo se to kvůli údajnému zneužívání dětí, které se však nikdy nepotvrdilo. Chlapci skončili v pěstounské péči a Eva stále nevzdává boj o shledání s nimi. Novou naději pro ni představuje rozhodnutí soudu v Hodoníně, které hraje v její prospěch! Svým synům proto poslala dojemný vzkaz.

Příběh Evy Michalákové šokoval celou Českou republiku. Eva se svým přítelem žila v Norsku, kde vychovávala své dva syny Denise a Davida. Na jaře roku 2011 do jejich domova vtrhli zaměstnanci sociální služby a oba dva syny jí odebrali kvůli údajnému zneužívání. Chlapci byli umístěni do pěstounské péče, kde jsou už dlouhých deset let. Po celý ten čas se snaží dnes třiačtyřicetiletá matka syny vybojovat zpět. Ovšem zatím marně.

Prezident Miloš Zeman kritizoval norskou instituci sociálně-právní ochrany nezletilých dětí a mládeže Barnevernet, a dokonce se kvůli případu obrátil na norského krále. Žádnou odpověď ale nedostal. „Samozřejmě velice pečlivě sleduje případ, a to již několik let. Pan prezident učinil několik kroků ve prospěch Michalákové a jejích dětí,“ uvedl pro zpravodajský web CNN Prima News mluvčí Hradu Jiří Ovčáček s tím, že případ čeká nadále na projednání u Evropského soudu pro lidská práva a prezident se již v případu angažovat nehodlá. Senátorka Jitka Chalánková (62, nezávislá) připomněla, že soud ve Štrasburku již v minulosti rozhodl nekompromisně proti norské instituci.

„Zatím naposledy soud odsoudil Norsko za porušení mezinárodně garantovaných práv v kauze odebrání novorozené holčičky matce s údajnými psychickými problémy a její následné adopce pěstouny,“ připomněla verdikt soudu ve Štrasburku Chalánková pro Blesk. Naopak právník Pavel Hasenkopf podotkl, že Evropský soud je žalobami proti Barnevernetu zahlcen, a tak by měl posuzovat nezákonnost celého systému. „Jde tak o mnohem víc než o jednotlivé případy. Jde o to, zda Štrasburský soud odsoudí Norsko za několik údajných excesů, nebo zda norský systém odsoudí jako takový,“ uvedl pro Blesk. Právní zástupkyně Michalákové Dora Boková pro CNN Prima News uvedla, že pakliže by soud potvrdil porušení práva na rodinný život, mohly by žádat o obnovení řízení v Norsku, aby mohla matka znovu kontaktovat své děti.

Chlapci v současné chvíli navíc vyrůstají odděleně, každý v jiné rodině. Zpočátku je mohla Michaláková alespoň navštěvovat, ovšem poté, co požádala o navrácení, byla zbavena rodičovských práv a byl jí zakázán jakýkoliv kontakt s dětmi. Michaláková však nadále bojuje a nová naděje vysvitla poté, co okresní soud v Hodoníně koncem ledna se postavil na stranu matky. Svěřil totiž chlapce do její péče.

„Sestru rozsudek z Hodonína potěšil. Je pro ni velkou vzpruhou v jejím dlouholetém boji. Krátce po vynesení verdiktu opět odletěla do Norska, kde pracuje jako asistentka v mateřské škole. Pokud se tam může úspěšně roky starat o cizí děti, je přece logické, že může i o ty své, ne?“ řekla Blesku sestra Michalákové Zuzana Sovková. Pro CNN Prima News Michaláková uvedla, že by chtěla alespoň znovu své dvě děti vídat a navázat s nimi kontakt. „Kdybych mohla něco vzkázat mým synům, řekla bych jim, že je mám hrozně ráda a že mi moc chybí. Nic nedokáže nahradit čas, který jsme ztratili,“ řekla Michaláková pro CNN Prima News.

