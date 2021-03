Starší muž se utopil v pátek při koupání v jezeře pískovna nedaleko Veselí nad Lužnicí. Muž podle svědka plaval několik desítek metrů od pláže a najednou zmizel pod hladinou. Jeho tělo našli potápěči s hasiči v sobotu dopoledne.

Oznámení o neštěstí dostala policie v pátek před 17:00. Kromě hasičů tam s nimi vyjeli potápěči jihočeské zásahové jednotky. Pátrání v pátek ukončili kolem 21:00. V sobotu ráno se záchranáři na místo vrátili, tělo nalezli krátce po 10:00.

Okolnosti události bude policie dál zjišťovat. Na policejním webu to v sobotu uvedla Štěpánka Schwarzová z jihočeské policie.

Koupání ve studené vodě může být podle policie nebezpečné. Lidé by se neměli koupat sami, neměli by přeceňovat své síly a měli by zvážit svůj zdravotní stav.