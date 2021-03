Lokace je jasná, dálnice D10 v oblasti Čtyř kamenů směrem z Mladé Boleslavi do Prahy. Mladík, na instagramu se prezentující jako „Král Tomko“, ve skutečnosti Tomáš F., jede ve svém zlatém BMW. Jestli si myslíte, že jel maximální povolenou rychlostí, tak se pletete. Rychlost 130 km/h v tomto videu rozhodně neuvidíte.

Tomáš se totiž rozhodl, že své auto trochu „provětrá“ a pochlubí se tím na instagramu. Do ruky tak vzal telefon, zapnul nahrávání a sešlápl plyn na podlahu. Na začátku videa je vidět, že jeho rychlost dosahuje 295 kilometrů v hodině. Ne na dlouho.

Rychlost stále stoupá, v rychlosti 302 km/h míjí modrou dodávku, rychlostí 303km/h pak prosviští kolem stříbrné octavie a následně i kolem čerpací stanice. S telefonem pak namíří na rychloměr.

Video Tomko jel po dálnici v ČR přes 300km/h - Instagram

Není to ale jeho první prohřešek. Pochlubil se i videem, kde jede obcí rychlostí přes 200 kilometrů v hodině. Více zde.

Dopravní expert: Blázen a šílenec

Situace je to extrémně nebezpečná. Tomáš F. se řízení nevěnuje naplno, v jedné ruce totiž drží telefon a v druhé volant. „Myslím si, že takovýto člověk je blázen a šílenec,“ myslí si dopravní expert z Platformy Vize 0 Roman Budský.

Podle Budského v České republice chybí program, který by se podobným řidičům a jedincům věnoval. Podobný řidič není soudný a neuvědomuje si možná rizika, která jsou s touto rychlostí spjata. „Někdo mu tam může vjet, může něco ležet na silnici. V této rychlosti mu to zničí pneumatiku a pak už to neudrží,“ myslí si Budský. Při takové rychlosti je také daleko delší brzdná dráha než při maximální povolené rychlosti. „Je navíc možné, že to ty brzdy ani neubrzdí. Můžou se zahřát, ty brzdy pak budou reagovat úplně jinak,“ dodává.

„Podle mého názoru to není řidič, který by měl usedat za volant. Je nebezpečný. Kromě zákazu řízení je s těmito řidiči potřeba pracovat. Tenhle člověk je lidsky hloupý, po psychické stránce je to trouba,“ dodává. Podle Budského si je řidič vědom toho, co se může stát, ale nepřipouští si to a myslí si, že je „největší machr široko daleko“. „On ví, že ta nebezpečí jsou, ale je přesvědčený, že jemu se nic nemůže stát,“ zakončuje.