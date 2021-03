Obyvatelům indické vesnice Pandetara v Uttarpradéši se naskytl hrůzný pohled. Jeden z jejich sousedů Sarvesh Kumar kráčel po ulici s uřízlou lidskou hlavou. Dle vlastních slov byl na cestě na policejní stanici, aby se sám přihlásil k vraždě ze cti. Tou je označováno záměrné zabití nejčastěji člena rodiny, který svým jednáním poškodil její čest. Otec neschvaloval dceřin vztah s přítelem, do kterého se sama zamilovala.

Během jeho pobuřující cesty vesnicí byl zastaven místními policisty. Jeden ze strážníků celou konfrontaci s vrahem natočil. Záběry ukazují, jak se policisté muže ptají na jeho jméno a čí hlavu nese. Kumar se ihned k činu přiznal a snažil se obhájit, proč tak učinil.

„Udělal jsem to, když nikdo jiný nebyl doma. Zavřel jsem západku a udělal to. Dceřino tělo je v místnosti,“ řekl. Policistům dále tvrdil, že by zabil i jejího milence, kdyby byl schopen ho najít. Kumar byl na místě zatčen policií a vzat do vazby.

Další strážníci se vypravili do Kumarova domu, kde našli dívčino torzo. V rámci budoucího soudního řízení bylo posláno na pitvu. Důstojník, který setkání s vrahem natáčel a později video umístil na internet, byl podle zpráv místních médií suspendován.

Ve státě Uttarpradéš byl v roce 2019 zaznamenán nejvyšší počet trestných činů páchaných na ženách. Národní bezpečnostní rada také upozornila na nejvyšší zaznamenaný počet trestných činů na dětech s 7444 případy. V dalších regionech jsou čísla obdobně šokující: v sousední Madhjapradéši byl počet jen o 1000 případů nižší.