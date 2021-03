Podle agentury DPA byl údajný útočník zasažen do nohy a nyní je v péči lékařů. Několik oblastí ve středu města vzdáleného asi 270 kilometrů na jihozápad od Stockholmu bylo uzavřeno. Policisté nejprve případ vyšetřovali jako pokus o vraždu, později ho ale přehodnotili na možný terorismus. Policie rovněž uvedla, že má situaci pod kontrolou.

Policisté přijeli na místo činu v centru města s přibližně 13 000 obyvateli kolem 15:00 poté, co lidé hlásili několik zraněných bodnou zbraní, uvedla veřejnoprávní televize SVT. Ministr vnitra Mikael Damberg hovořil o několika těžce zraněných osobách.

Švédský premiér Stefan Löfven odsoudil útok jako „hrůzný čin" a dodal, že na případu pracuje také tajná policie Säpo. „Průběžně vyhodnocují, zda je důvod k posílení bezpečnostních opatření, a jsou připraveni tak v případě potřeby učinit," uvedl v prohlášení citovaném švédskou tiskovou agenturou TT.

Švédsko v posledních letech zažilo dva teroristické útoky. Při prvním z prosince 2010 otřásly centrem švédské metropole dva výbuchy, které byly dílem sebevražedného atentátníka. Zahynul ale jen útočník, další dva lidé byli zraněni.

Druhý útok se odehrál v dubnu 2017. Radikální islamista při něm najel vozem do davu lidí na rušné obchodní třídě v centru Stockholmu a zabil pět lidí. Policie jej zatkla poté, co naboural do obchodního domu a nebyl schopen pokračovat v jízdě. V roce 2018 byl uzbecký občan Rakhmat Akilov odsouzen za tento teroristický útok na doživotí.

