K napadení došlo nedaleko místa, kde kurýr doručoval firemní balík a při projíždění podle svých slov škrtl o zaparkované subaru, aniž by to postřehl. Jel tedy dál. Majitel osobního vozu, který mezitím zjistil, že má odřený nárazník, jej předjel a přiměl ho zastavit.

Rána přišla bez varování

Honza nechápal, proč k němu šofér přišel a bez varování mu dal ránu pěstí do oka. „Přišla bez jediného slova. Až pak začal vulgárně nadávat, že jsem mu odřel auto,“ popsal řidič kurýrní dodávky, u které došlo k utržení bočního plastového krytu, což prý v tu chvíli také netušil.

„Když mě chytil za mikinu a povytáhl ven, ať se jdu na to podívat, tak jsem se zezadu do hlavy udeřil do sloupku dveří,“ vylíčil další zbytečnou agresivitu. Stačilo na odření upozornit a došlo na sepsání události. Tu nakonec, vedle zmíněného napadení, řeší policie.

Oko stále bolí

Po útoku řidiče Honza nebyl schopen další zásilky doručit. Měl totiž otřes mozku, naraženou lícní kost a problémy s okem, které mu oteklo tak, že na něj přestával vidět. Ještě týden po napadení kvůli tomu docházel k lékaři. Navíc se nemůže zbavit stresu, který má hlavně při řízení auta. „Pořád sleduju v zrcátku, jestli za mnou nějaké auto nejede delší dobu,“ popsal mladík.