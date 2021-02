V příkopu skončil se svým vozem řidič, který se snažil ujet policistům. Zběsilá jízda třiadvacetiletého řidiče začala v Třebíči a pokračovala až do obce Krahulčí, kde nezvládl jízdu, přejel do protisměru a skončil v příkopě. Strážci zákona později zjistili, že muž se během jízdy pokusil spáchat sebevraždu tím, že chtěl úmyslně najet do náklaďáku!

Až na dvacet let do vězení si může jít sednout řidič (23) z Vysočiny. Pětadvacátého ledna krátce po půlnoci se ho pokusila v Třebíči zastavit silniční hlídka. „ Řidič na výzvy nereagoval a z místa začal ujíždět přes Červenou Hospodu, Štěměchy do Předína až do Želetavy, kde projížděl okolo půl jedné ráno,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková pro Třebíčský deník. U Telče se řidiče pokusila zastavit další hlídka, ovšem muž pokračoval ve zběsilé jízdě.

„Za obci Krahulčí směrem na Mrákotín ale řidič nezvládl řízení, vyjel s vozidlem do protisměru a skončil v příkopu, kde narazil do kamenného podstavce,“ uvedla pro deník Novinky.cz Čírtková. Strážci zákona muže podrobili testu na drogy a provedena byla i dechová zkouška. Výsledky byly negativní. Policisté však navíc zjistili, že řidič nevlastní řidičák a auto patřilo jeho matce. Při vyšetřování navíc zjistili, že se během jízdy snažil muž spáchat sebevraždu!

Mladý řidič se pokusil vzít si život tím, že u obce Želetava přejel do protisměru, kde jel náklaďák. Ve vozidle však neseděl sám. Patnáctiletý spolujezdec v rychlosti strhl volant, čímž zabránil fatálnímu střetu. Řidič byl již vzat do vazby a byl obviněn z pokusu o vraždu.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.

VIDEO: Muž (36) ujížděl před policií a havaroval v Kuchařovicích na kruhovém objezdu.