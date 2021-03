Nezletilá Pavlína se 22. prosince loňského roku ve večerních hodinách vracela z brigády v Brně. Na nádraží čekala na vlak do Břeclavi. Tou dobou nepociťovala nic, co by mohlo nasvědčovat situaci, která se odehrála o pár minut později ve vlaku.

Když vlak přijel, nastoupila a hledala prázdné kupé. V uličce potkala muže, který si k ní za okamžik sedl. S dívkou si začal povídat, zajímalo ho třeba, kam jede. Muž byl zhruba 30letý, bílé pleti, ale opálený. Pravděpodobně důležitým poznatkem by mohly být jeho zuby. Pavlína si všimla, že mezi nimi měl mezery. Tvář měl zjizvenou.

Muž mluvil ukrajinským nebo ruským přízvukem. „Řekl mi dokonce jeho jméno, ale nevybavuji si ho. Bylo to nějak Libor, něco od L,“ popisuje Pavlína v rozhovoru pro pořad Na Stopě. Dívka po pěti minutách jízdy začala pozorovat, že je muž vzrušený. Pak si začal sahat do rozkroku, kde měl napnuté kalhoty.

Pavlína se začala obávat, co se bude v dalších minutách jízdy odehrávat. Poté si muž přesedl na stejnou stranu, kde seděla dívka. Z peněženky vytáhl pětitisícovku a zeptal se, zda ho orálně uspokojí. Dívka nezmatkovala a řekla, že ne.

„Potom vstal, zatáhl závěsy, aby nebylo vidět dovnitř do toho kupé. Pak si sedl a pak si ještě na chvilku stoupl, ale to přesně jsme nevěděla, co dělá. Myslím si, že si rozepínal kalhoty. Já jsme se na něj nechtěla dívat, ale viděla jsem trochu v odraze od okna a taky periferně, snažila jsme se mu nedívat do očí. Dělala jsem, jako bych nevěděla, co se děje,“ popisuje dívka.

Muž se podle policejního mluvčího Davida Chaloupky začal uspokojovat. „Dívka, když to spatřila, tak chtěla kupé ihned opustit, protože se bála,“ dodal. Když se zvedla, musela okolo něj projít. Muž nic neudělal, přirození měl obnažené, po otevření dveří se zahalil.

„Já jsem to nesla po psychické stránce těžce, byla jsem rozrušená. I ve vlaku jsme brečela, a potom, když jsme přišla domů, tak jsem večer nemohla usnout, protože jsem na to pořád musela myslet. Byla jsem taková rozklepaná, teď už je to lepší,“ uvedla.

Ve vlaku nikoho dívka nepotkala, ani průvodčího, kterému by to ohlásila. Po telefonu se pak radila s přítelem. Když vlak zastavil v Břeclavi a Pavlína vystoupila, uviděla muže, jak odchází. Muže bez roušky poté policisté nalezli na bezpečnostních kamerách.

Jenže to není první takový počin, kterého se muž dopustil, k dalšímu došlo v Plzeňském kraji. „Máme nahlášeny dva podobné případy, ke kterým došlo 16. prosince loňského roku v odpoledních hodinách. Oba dva případy se staly na železniční trati mezi Plzní a Prahou v rychlíku Berounka,“ uvedla mluvčí policie Eva Červenková.

Scénář byl stejný, muž si přisedl k osamocené ženě, po chvilce se začal osahávat. V druhém případě se začal „sebeukájet“. Jedna žena skutek oznámila okamžitě, druhá poté, co si všimla pátrací relace v médiích.