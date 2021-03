Po dobu vyhlášeného třítýdenního omezeného pohybu lze v okresu Brno-město bez povolení chodit do práce, na nákup, ale i na procházku. Sportovní aktivity jsou sice vládním nařízením omezeny pouze na území obce, ale konkrétně pro Brno to neznamená, že by byl sport ohraničen jednotlivými městskými částmi.

„U nás je to trošku složitější, protože město Brno jako obec je zároveň okres, to se kryje,“ vysvětlil mluvčí magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.

Sloučení s částí Brno-venkov

Brňané mohou tedy nakupovat i sportovat na území celého okresu, nikoliv jen městských částí. V praxi to znamená, že například obyvatelé městské části Brno- střed, kde bydlí okolo 84 tisíc lidí, se nemusí všichni tísnit jen v parcích Lužánky a Kraví hora.

Pro účely krizového opatření byly navíc okresy Brno-město a Brno-venkov sloučeny do jednoho celku. Obyvatelé těchto dvou okresů se tedy nemusejí obávat kontrol a nepotřebují potvrzení ani čestné prohlášení.

Starostové z oblasti Brno-venkov už o víkendu upozornili na to, že by rozdělení mohlo celé Brněnsko paralyzovat. Někteří lidé žijící v malých obcích u Brna by neměli ani kde „legálně“ nakoupit potraviny a neustále by se museli prokazovat čestným prohlášením.

„Byly k tomu různé důvody. Okolí města Brna má spousta případů, že projíždíte z městské části Brno-venkov do druhé, například Útěchov,“ řekl Poňuchálek.

Hlídaní dětí lékařů a policistů

Stále platí zákaz volného pohybu osob v době od 21. hodiny. Pro děti rodičů pracujících v důležitých profesích je v Brně určeno pět škol a středisek volného času. Jsou otevřeny ZŠ a MŠ Merhautova a ZŠ Svážná, nově také ZŠ a MŠ Vedlejší.

Kromě toho i školské zařízení Lipka a středisko volného času Lužánky. „Od dnešního dne fungují v Brně tato zařízení pro děti důležitých profesí, například se jedná o policisty, vojáky, sestřičky,“ upřesňuje mluvčí.