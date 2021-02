Seznámili se na Tinderu a byla z toho noc plná vášně. Jenomže Jaclyn McGowanová ze Skotska se nedokázala smířit s tím, že pokračování už nebude. Dlouhé měsíce předstírala těhotenství a foto miminka z ultrazvuku poslala i jeho matce. Pořídila si i vycpávku břicha, jen aby vše vypadalo ještě reálněji. Teď ji za to potrestal soud.

Šestatřicetiletá Jaclyn McGowanová v červnu 2019 prožila jednu noc s mužem, jménem Jamie Aitken, kterého poznala přes seznamovací aplikaci Tinder. Krátce poté mu oznámila, že s ním čeká dítě, které si hodlá nechat.

Jak uvádí server Newschain, muž souhlasil s tím, že se o dítě bude také starat, a v srpnu mu McGowanová poslala snímek kolébky a požádala ho, aby jí poslal 300 liber (tj. asi 9000 korun), což ale odmítl. Žena mu pak sdělila, že potratila, ale v září navštívila jeho matku Wendy s tím, že dítě stále čeká a Jamieho rodina se o něj klidně může také starat. Jen otec miminka bude mít smůlu, protože ji tak zradil a zklamal.

Když byla v předstíraném osmém měsíci, spatřil ji bratr muže bez viditelného těhotenského břicha. Hned si proto raději koupila vycpávku.

Žena před soudem tvrdila, že po známosti na jednu noc skutečně otěhotněla, o dítě ale krátce nato přišla. Nebyla to ale pravda. Předstírané těhotenství mělo být odplatou za to, že s ní muž nechtěl navázat dlouhodobější poměr. Soud ve městě Perth jí za to vyměřil trest 150 hodin veřejně prospěšných prací,