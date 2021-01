Sexuální deviace, sadomasochismus, se projevila u Adama P. (20). Podle obžaloby znásilnil a zbil do bezvědomí mladší dívku. Nepravomocně si za to má podle verdiktu Krajského soudu v Plzni odsedět tři roky, oběti zaplatit 200 tisíc a podstoupit ústavní ochrannou sexuologickou léčbu.

Incident se odehrál před rokem v mladíkově karlovarském bytě. Dvojice si společně lehla do postele, ale dívka neměla zájem o sex. „Obžalovaný ji nejméně desetkrát udeřil pěstí do obličeje, až ztratila vědomí. Pak ji svlékl ze spodního prádla a zasunul penis do vagíny. Poté, co se dívka probrala, znovu ji začal mlátit, zacpával jí ústa rukou a nadával jí, že je kurva,“ uvádí podle serveru novinky.cz obžaloba.

Posttraumatický syndrom

Poté děvče nechal, aby se obléklo a odešlo z bytu. Pro dívku byl zážitek tak traumatizující, že to u ní způsobilo závažné zdravotní komplikace jako děsivé sny či úzkosti. Vzniklé zdravotní komplikace soud vyhodnotil jako těžkou újmu na zdraví, která byla následkem jednání obžalovaného.

Adam P. se hájil, že sex byl dobrovolný. Důkazy ale hovořily proti němu. „Jednak máme k dispozici lékařské zprávy o způsobených zraněních, které odpovídají popisu události ze strany poškozené. Navíc u ní znalci shledali posttraumatickou stresovou poruchu, která by se těžko projevila, kdyby nebyla vystavena takovému útoku,“ uvedl předseda senátu Jan Špeta.

Mladíkovi hrozilo pět až 12 let, soud mu uložil trest pod spodní hranicí. „Jde o pachatele se sníženou příčetností, kterou si nezpůsobil on sám, ale jednal pod vlivem duševní poruchy, o níž nevěděl a která vyšla najevo až při znaleckém zkoumání,“ vysvětlil podle Novinek Špeta.

Navíc jde o mladého člověka, který má život před sebou. „Prioritou pro nás bylo dát mu šanci se léčit,“ dodal předseda senátu.

VIDEO: O obětech domácího násilí.