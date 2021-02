Pětiletý Keaton z americké Západní Virginie zemřel v březnu roku 2020. Nyní deník Sun přinesl otřesné podrobnosti ze soudních dokumentů o tom, co před smrtí hošík asi musel prožívat. Tři jeho příbuzní jsou souzeni za týrání a zabití.

Když se hošík dostal do nemocnice, silně krvácel do mozku a do očí. Měl podlitiny po celém těle, poškození vnitřního ucha a další zranění. Podle deníku měl také poraněné vnitřní strany stehen a varlata a tržnou ránu na přirození.

Keaton zemřel dva dny poté, co byl hospitalizován. Babička Michelle Boggsová (49), její dcera Chasity (29) a zeť (32) Petr Wodzinští policii a soudu tvrdili, že si všechna zranění chlapec způsobil sám. V jiné verzi jejich příběhu to byly zase následky nehody. Trojice chlapce dostala do péče po smrti jeho otce v červnu 2019.

„Žili spolu všichni v jednom domě, babička, teta i její muž,“ řekl k případu žalobce Rachel Romano. Chlapcova zranění byla v různém stadiu hojení, tyrani se je snažili zamaskovat make-upem. Rozhodující důkazy o dlouhodobém týrání mají přinést data z mobilů Boggsové a Chasity Wodzinské.