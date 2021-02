Rebecca Landrithová (†47) byla známá newyorská modelka, hvězda reality show a později také podnikatelka. Posledních pět let se ale nestýkala s vlastní rodinou a ukazuje se, že její činnost nemusela být tak čistá, jak se zdálo. V neděli ji našli zastřelenou s 18 ranami v těle u silnice v americkém státě Pennsylvania. Kamioňáka, který ji vezl, zadržela policie.

Řidič kamionu Tracy Rollins (28) podle deníku Daily Mail policii při výslechu řekl, že vezl modelku přes několik států, když požádala o svezení. Obvinění z vraždy a zneužití těla odmítl. Proti němu hovoří pár stop, které v jeho kabině policie našla.

Kromě lehce bělicího prostředku to byly i známky toho, že v kabině použil výrazně větší množství desinfekce. To by mohlo naznačovat, že se po zločinu snažil zahladit stopy. Modelka měla 18 střelných ran po celém těle a v kapse účtenky z několika států. Podle otisků na nich ji kriminalisté identifikovali.

Podle informací deníku však s kamioňákem měla jet nejen jednu cestu, nýbrž s ním měla cestovat celý měsíc, navíc pod falešným jménem. Vlastní rodina ji neviděla pět let, jak modelčin bratr George Landrith řekl pro PennLive. Odstřihla se nejen od rodiny, ale i od společenského života. Naposledy byla spatřena na veřejnosti začátkem roku 2020 na jedné módní události v New Yorku.

V roce 2019 byla obviněna z toho, že se před policistou vydávala za někoho jiného - podle policie se po Státech v poslední době pohybovala jako Leslie Meyers, kromě toho se také dopustila několika silničních přestupků. Vyšetřovatelé modelčiny smrti zjistili, že v prosinci 2020 se ubytovala v jednom hotelu v Connecticutu právě pod tímto nepravým jménem.

Ukazuje se, že za pozlátkem obletované modelky se může skrývat temné tajemství. Naznačují to elektronické stopy, které zanechala při svém broudání po internetu. Landrithová měla být jednu dobu pohlcena tématem blíže neurčené korupce spojené i se státními strukturami. Modelka o sobě dříve řekla, že než vstoupila do branže, pohybovala se v právním prostředí.

„Myslela jsem, že v právničině prorazím, ale vzhledem k vysoké míře korupce a zkažené morálce v tomto segmentu to nešlo. Ale moc ráda pracuji v módním průmyslu, potkávám se s designéry a pomáhám prosadit se neziskovým organizacím v branži,“ naznačila sama modelka a podnikatelka něco o dřívějších aktivitách v rozhovoru, který poskytla v roce 2016.

Landrithová se často účastnila charitativních módních přehlídek. V roce 2014 se stala výherkyní dvou soutěží miss v New Yorku, včetně Miss Manhattan. V tom samém roce začala v módní branži i podnikat; založila si firmu Angel Rock PR.

Její stránky však zůstaly od roku 2017 bez jediné aktualizace. V průběhu let se na nich začaly objevovat na první pohled s ničím nesouvisející záhadné komentáře, které mluvily o „korupci“, „zlu“ a „satanovi“.