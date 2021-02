Alexis Sykesová (22) zaútočila na přítele 2. ledna. Muž spal právě na gauči, když na něj vylila velké množství vařící vody, kterou mu způsobila velmi vážná a bolestivá zranění. Vše si nahrávala a své video pak zveřejnila v aplikaci Snapchat. Ta je ve Spojených státech velmi oblíbená (má přes 50 milionů uživatelů) a slouží k posílání fotek a videí.

Prokurátor o případu pro média promluvil v úterý. Naznačil, že čin musí být za každou cenu potrestán v mezích zákona co nejpřísněji.

Sykesová příteli po útoku nijak nepomáhala, musel se dokonce sám dopravit do nemocnice. Než ale mohl nasednout do auta, musel najít klíče, které mu šílená žena schovala. Ta pak ke svému videu napsala neuvěřitelné věci.

„Ty jo, teď mi jako není úplně dobře, on má popáleniny 2. a 3. stupně od obličeje až po pás, hospitalizovali ho na popáleninovém oddělení... Předtím pořád brečel a žadonil, ať ho odvezu do nemocnice,” napsala podle deníku New York Post k videu.

Muž musel podstoupit transplantaci kůže. „Ačkoli Sykesová po útoku viděla, že mu doslova odpadává kůže z rukou, přesto ho nechala hledat klíče, které mu předtím schovala,“ řekl dále prokurátor. Motiv ženina činu ale neuvedl.

Útočnici zadrželi 19. ledna v Mississippi, a byla následně předána zpět úřadům v Illinoise. Sykesová je ve vazbě na kauci ve výši 500 tisíc dolarů (bezmála 11 milionů korun). Hlavní přelíčení ji čeká v březnu.