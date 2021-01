Otřesný případ vyšetřuje australská policie. V jednom z domů v Melbourne byla nalezena těla dvou holčiček (†5 a †7), jejich brášky (†3) a mámy Katie Perinovicové (†43). Otce rodiny Tomislava Perinovice (48) našli zdravotníci v rozrušeném stavu před domem. Zatím není jasné, co se stalo.

Obrovská tragédie se stala na klidném předměstí australského Melbourne. Ve čtvrtek po poledni do jednoho z tamních rodinných domů byla přivolána záchranná služba. Uvnitř našli tělo třiačtyřicetileté Katie Perinovicové a jejích tří dětí, Claire (†7), Anny (†5) a nejmladšího člena rodiny Matthewa (†3). Žádnému z nich už nebylo pomoci. Podle informací britského deníku Daily Mail záchranáři u domu také našli otce dětí Tomislava Perinovice, který byl velice rozrušený.

Tragickou smrt rodiny začala vyšetřovat policie, která prozatím odmítla komentovat, zdali se jednalo o rozšířenou sebevraždu, vraždu, či nešťastnou náhodu.

Osmačtyřicetiletý Perinovic s policii prý spolupracuje. „Kdo je vinen za smrt čtyř lidí, se vyšetřuje a v tuto chvíli bychom neměli dělat žádné závěry. Je před námi dlouhá cesta, než dokážeme pochopit, co se stalo,“ uvedl pro výše zmíněný deník zástupce úřadujícího komisaře Robert Hill s tím, že na místo byli povoláni i detektivové z oddělení vražd, aby místo prozkoumali.

Rodinná tragédie se dotkla celé komunity. Obyvatelé klidného předměstí jsou v šoku. „Slyšel jsem polici a šel jsem zkontrolovat, co se děje, a oni mi řekli, abych šel domů a zůstal uvnitř,“ uvedl pro deník The Herald Sun soused rodiny. „Nevím, co se stalo. Jsou tam tři malé děti,“ dodal. Soused John Constantino popsal Katie jako milou a zdvořilou ženu. V rodině se údajně v minulosti nemělo vyskytovat domácí násilí.

